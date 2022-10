Moreira sofre lesão no joelho e não joga mais pelo São Paulo em 2022

Publicidade

O São Paulo sofreu uma baixa para as últimas rodadas do Campeonato Brasileiro. O lateral Moreira sofreu uma lesão no ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo e terá que desfalcar o clube nos últimos jogos da temporada. O atleta passará por um procedimento cirúrgico.

O time paulista tratou a situação com cautela e só confirmou a lesão do jogador após a realização de exames de imagem. O último jogo do atleta com a camisa do São Paulo foi na vitória por 2 a 1 sobre o Atlético-GO, na última quinta-feira, pela 34ª rodada do Brasileirão.

Moreira foi promovido ao elenco principal após a disputa da Copa São Paulo de Futebol Júnior deste ano e atuou em 11 jogos sob o comando do técnico Rogério Ceni, com um gol marcado - na goleada sobre a Universidad Católica.

Moreira será submetido a cirurgia na próxima semana. Foto: Rubens Chiri / saopaulofc.net

Com o atleta, Rogério Ceni recuou Rafinha para formar um trio defensivo com Luizão e Léo. Assim, a jovem promessa passou a ter mais liberdade para atuar pelos lados do campo. Lesionado, ele deve dar lugar a Luan. Se optar por essa escalação, Rafinha volta à sua função de origem.

O próximo desafio do São Paulo é nesta terça-feira, às 21h30, contra o Atlético-MG, no Morumbi. Mirando uma vaga na próxima edição da Libertadores, o time paulista tem 50 pontos, e ocupa a oitava posição.