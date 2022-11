Moriyasu promete mudar tática do Japão para duelo decisivo contra a Espanha

Publicidade

A derrota para a Costa Rica, neste domingo, por 1 a 0, não tirou o otimismo do técnico do Japão, Hajime Moriyasu, quanto á classificação para as oitavas de final da Copa do Mundo do Catar. O treinador aposta que seus jogadores não perderão a “oportunidade” de obter a vaga quinta-feira contra a Espanha.

“Temos de melhorar. O primeiro tempo não foi bom, mas a segunda metade tivemos mais a posse de bola e achamos que poderíamos vencer, mas não foi o que aconteceu”, disse o treinador japonês, que vai assistir ao jogo Espanha e Alemanha, neste domingo, ás 16 horas (de Brasília).

Jogadores e comissão técnica japonesa lamentam a derrota contra a Costa Rica na Copa do Mundo de 2022. Foto: Francois-Xavier Marit/AFP

“Temos de armar um plano para esta partida, que vamos ter de vencer. Vamos fazer mudanças, que poderão ser feitas no time ou na forma de jogar. Temos de mudar nossa tática contra a Espanha”, afirmou Moriyasu, que não faz nenhuma relação a vitória contra a Alemanha com o próximo duelo com a Espanha.

“Não é porque ganhamos da Espanha, que vamos derrotar a Alemanha. São dois campeões do mundo. Será muito duro enfrentar a Espanha. Vai ser um duelo tenso, mas temos esta oportunidade e vamos tentar de todas as formas a classificação.”