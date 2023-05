Morre Gustavo Magliocca, coordenador médico do Palmeiras, vítima de câncer no cérebro

Morreu nesta quarta-feira, 3, Gustavo Magliocca, coordenador médico e um dos responsáveis pelas implementações do núcleo de saúde e performance do futebol do Palmeiras. O espaço havia sido rebatizado com o nome do profissional há duas semanas. Ele lutava contra um câncer no cérebro desde março de 2020.

De luto pela morte de Magliocca, o Palmeiras enalteceu o trabalho do profissional, que dedicou dez anos de sua carreira ao clube paulista. Ele morreu aos 42 anos e deixa a mulher, Juliane, e os filhos Paolla e Lucca. “Mais do que um grande profissional, nos despedimos de um grande amigo que, em dez anos de trabalho dedicados ao Alviverde, transformou a lealdade em padrão e deixou um legado de amor ao clube que perdurará para sempre em nossos corações”, escreveu o Palmeiras em suas redes sociais.

O núcleo de saúde e performance do Palmeiras foi rebatizado com o nome de Magliocca no dia 18 de abril. A presidente Leila Pereira inaugurou um mural que eterniza o legado do médico nas paredes do espaço. O evento teve a presença de outros membros da diretoria palmeireirense, comissão técnica, staff, jogadores e familiares de Magliocca, presenteados com um álbum de fotos e uma bandeira do time.

A Sociedade Esportiva Palmeiras está de luto pelo falecimento, nesta quarta-feira (3), do dr. Gustavo Magliocca, nosso coordenador médico e um dos responsáveis pela implementação do Núcleo de Saúde e Performance, batizado recentemente com o seu nome.



Na ocasião, o técnico Abel Ferreira e os jogadores abraçaram e também prestaram homenagem aos familiares de Magliocca. Estiveram presentes a mulher Juliane Magliocca, os pais Joecia e Gilberto, os filhos Paolla e Lucca e a sogra Elena. Todos se reuniram na quadra interna do centro de excelência para uma foto.

Gustavo Magliocca chegou ao clube em 2013 para trabalhar nas categorias de base. De 2017 a 2020, ele serviu ao elenco profissional, “conquistando títulos, amigos e admiradores”, nas palavras do Palmeiras. A vinda para a Academia de Futebol aconteceu no ano em que o centro foi inaugurado, participando diretamente da idealização e implementação do núcleo de saúde e performance.

O conceito de departamento médico no Palmeiras foi expandido para uma estrutura multidisciplinar que pudesse melhorar o desempenho dos atletas em campo. Com equipamentos e práticas modernos, a estrutura virou referência na área médica e na prevenção de lesões no futebol brasileiro.

Graduado em medicina pela USP (Universidade de São Paulo), Magliocca foi um dos fundadores do Care Club, centro de medicina esportiva, e também trabalhou como diretor médico da Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos (CBDA) de 2008 a 2016, com participação nos Jogos Olímpicos de Londres-2012 e Rio-2016.

Notas de pesar

Care Club

É com grande pesar que nos reunimos hoje (dia 03 de maio de 2023) para homenagear e lamentar a perda do médico, empreendedor e palmeirense Gustavo Magliocca, um homem cuja vida e trabalho inspiraram muitos de nós. O Dr. Gustavo foi um profissional altamente respeitado e amado por seus pacientes, colegas e amigos. Ele dedicou sua vida a ajudar os outros e fez uma diferença positiva na vida de tantas pessoas. Sua paixão pelo seu trabalho e sua bondade genuína nunca serão esquecidas. Nosso fundador e amigo deixará imensas saudades. Embora estejamos todos sofrendo neste momento, devemos lembrar-nos de ser gratos pelo tempo que tivemos com ele e pelas contribuições que ele fez para a nossa comunidade e além.

CBDA

A Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos informa, com profundo pesar, o falecimento de seu diretor médico, dr. Gustavo Magliocca. O médico lutava contra um câncer desde 2020 e faleceu nesta quarta-feira, em São Paulo.

Graduado em medicina pela USP e em Medicina do Exercício e do Esporte pelo Hospital das Clínicas da FMUSP, Magliocca revolucionou a medicina esportiva com foco na Natação. Pela CBDA, participou de dois Jogos Olímpicos, em 2012 e 2016, e diversas edições de Campeonatos Mundiais.

Além da CBDA, foi chefe do departamento médico do Palmeiras e Vice Presidente da Sociedade Paulista de Medicina do Esporte (SPAMDE).

A CBDA lamenta o falecimento do amigo, profissional e apaixonado pelos esportes aquáticos, e agradece pelos serviços prestados à entidade e aos atletas do Brasil.