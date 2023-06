Morre Léo Feldman, árbitro do Fla-Flu do gol de barriga de Renato Gaúcho, vítima de câncer

Grande nome da arbitragem do Rio nos anos 1990, Léo Feldman morreu nesta quinta-feira, vítima de câncer na garganta. O ex-árbitro tinha 67 anos e há mais de dois anos realizava tratamento contra a doença. Acostumado a comandar grandes jogos no estado, ele foi o responsável por apitar o Fla-Flu decisivo de 1995, marcado pelo gol de barriga de Renato Gaúcho.

O sepultamento SDE Léo Feldman será na manhã desta sexta-feira, no cemitério Parque Israelita, em Santa Cruz, no Rio. “Com pesar, a Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro lamenta o falecimento do ex-árbitro Léo Feldman, aos 67 anos”, anunciou a Ferj nesta quinta-feira.”

A entidade fez questão de se solidarizar com os familiares e ressaltar os jogos importantes apitados por Feldman no Campeonato Carioca. Amigos do ex-árbitro, que foi professor de Educação Física e trabalhou como comentarista na Rádio Manchete, também prestaram uma última homenagem.

Leo Feldam morreu nesta quinta-feira, vítima de câncer. Foto: J.F.DIORIO/AE

“Ele apitou jogos importantes do futebol carioca e brasileiro. Entre eles, a final do Campeonato Carioca de 1995, vencido pelo Fluminense sobre o Flamengo, com um gol de barriga de Renato Gaúcho, além da decisão de 2001, quando o Rubro-Negro conquistou o título sobre o Vasco, com um de Petkovic, de falta, no fim da partida. A Ferj se solidariza na dor e deseja condolências a amigos e familiares de Feldman.”

Um minuto de silêncio em homenagem a Léo Feldman será prestado antes do jogo desta quinta-feira entre Flamengo e Fluminense pela volta das oitavas de final da Copa do Brasil, no Maracanã.