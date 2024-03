Morre técnico que comandou o Chile no escândalo da ‘fogueteira do Maracanã'

O técnico Orlando Aravena, que comandava a seleção chilena na época do escândalo de 1989, no estádio do Maracanã, morreu aos 86 anos, informou nesta quinta-feira, 21, a Associação de Treinadores de Futebol do país.

Aravena treinou a equipe chilena entre 1987 e 1989, quando a seleção chegou à final da Copa América na Argentina 1987, perdendo por 1 a 0 para o Uruguai, em Buenos Aires. Ele também estava no comando da equipe quando ocorreu o maior vexame do futebol chileno, em uma partida decisiva entre Brasil e Chile nas Eliminatórias para a Copa do Mundo da Itália, no Maracanã.

Foi em 3 de setembro de 1989, quando Brasil e Chile dividiam a liderança do Grupo 3 das Eliminatórias. O Brasil tinha saldo de gols melhor e somente a vitória interessava ao Chile. Com 1 a 0 no placar (gol de Careca), o goleiro chileno Rojas, então, fingiu aos 23 minutos do segundo tempo ter sido atingido por um sinalizador.

Jogadores do Chile recusam a maca e levam Rojas nos braços aos vestiários do Maracanã. Foto: Flávio Canalonga/Estadão 3/9/1989

A farsa fazia parte de um plano para pedir o cancelamento da partida alegando falta de segurança. Rojas entrou em campo com uma lâmina de barbear escondida na luva e cortou o próprio rosto, fingindo ter sido atingido pelo sinalizador lançado por Rosenery Mello do Nascimento, que depois ficou conhecida com “A fogueteira do Maracanã”.

A partida foi suspensa e, nos bastidores da Fifa, o clima era de acirramento. A Federação Chilena de Futebol pediu que a sua seleção fosse declarada vencedora da partida. Caso a solicitação não fosse atendida, o pedido era pela interdição do Maracanã e realização de outro jogo em campo neutro.

A CBF, como resposta, enviou à Fifa uma sequência de fotos exibidas pelo então presidente Ricardo Teixeira que mostrava que o foguete de sinalização caiu cerca de 1,5 metro distante de Rojas, com o goleiro de pé, recuando em direção à fumaça. Por causa desse escândalo, a Fifa puniu o Chile e o deixou de fora das Eliminatórias para a Copa do Mundo dos EUA, em 1994.

Em sua carreira de treinador, Aravena comandou os clubes locais Colo Colo, Audax Italiano, Universidad Católica, O’Higgins, Unión Española, Rangers, Everton, Santiago Morning e Palestino.

Antes disso, como jogador de futebol, ele jogou no Magallanes, La Serena, Palestino, Colo Colo e Ñublense.

Rosenery Mello, a Fogueteira do Maracanã, virou capa da revista Playboy dois meses e meio depois daquela partida. Em 2011, ela teve morte cerebral no Rio, após ter sofrido um aneurisma cerebral. / Com informações da AFP