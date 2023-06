Mourinho dá medalha de vice da Liga Europa para torcedor da Roma: ‘Fico com as de ouro’; veja vídeo

Pela primeira vez na história, José Mourinho perdeu uma final continental. O treinador da Roma viu sua equipe ser derrotada nos pênaltis pelo Sevilla, nesta quarta-feira, em Budapeste, pela final da Europa League. Ao final da premiação, o português deu a medalha de vice-campeão para um jovem torcedor romanista que acompanhou o jogo na Puskás Arena.

Ao falar com a imprensa depois da partida, Mourinho foi questionado por que não ficou com a medalha de segundo lugar. O português foi enfático na resposta. “Sempre fico com as (medalhas) de ouro e dou de presente as de prata”, disse.

José Mourinho dispensou medalha de vice-campeão da Europa League Foto: Petr David Josek/ AP

A Roma abriu o placar ainda no primeiro tempo, com o argentino Paulo Dybala, mas viu Mancini fazer gol contra a o jogo foi para os pênaltis. O goleiro marroquino Yassine Bounou, que já havia brilhado na Copa do Mundo do Catar, fez a diferença para o Sevilla e o time espanhol conquistou pela sétima vez a Europa League.

Mourinho buscava seu terceiro título da Europa League. Ele foi campeão com o Porto (2003) e Manchester United (2017). O português também tem as duas conquistas de Champions League, novamente com Porto (2004) e Inter de Milão (2010). Na última temporada, ergueu o troféu da Conference League com a Roma. O recordistas de títulos continentais é o italiano Carlo Ancelotti, do Real Madrid, com oito taças da Uefa.

Aos 60 anos, o técnico tem futuro incerto na Roma. Na entrevista coletiva após o jogo, Mourinho afirmou que deseja permanecer, mas afirmou que tanto ele quanto seus jogadores “merecem mais”, deixando no ar a possibilidade de um adeus. Recentemente, a imprensa francesa colocou o treinador na mira do Paris Saint-Germain. Segundo a rádio francesa RMC, o diretor de futebol do clube parisiense, Luís Campo, tem conversas avançadas com Jorge Mendes, agente de Mourinho, para a contratação do português.

Eleito o melhor treinador do século 21 pela Federação Internacional de História e Estatísticas do Futebol (IFFHS). Além de Roma, Porto e Inter de Milão, ele acumula passagens vitoriosas pelo Real Madrid, Manchester United e Chelsea, e já treinou também o Benfica e o Tottenham.