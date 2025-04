Mourinho se descontrola após eliminação e agride treinador de rival na Turquia; veja vídeo

No campo, o destaque do clássico foi o centroavante Victor Osimhen, o nigeriano anotou os dois gols da equipe de Buruk, enquanto o polonês Sebastian Szymański marcou o de honra. As três bolas na rede aconteceram ainda no primeiro tempo. Na próxima fase, o Galatasaray enfrenta o Konyaspor.

Antes mesmo do final da partida, os bancos de reservas se envolveram em discussão e três atletas acabaram expulsos pelo árbitro. Além de Yandas, do ex-time do meia Alex, Demirbay e Yilmaz, dos rivais, receberam o cartão vermelho.