Muhammad Ali é um bom espelho para Vinícius Júnior na guerra contra o racismo; leia análise

Em 1967, Muhammad Ali, então com 25 anos, negou-se a servir o exército americano na Guerra do Vietnã. “Por que me pedem para vestir um uniforme e me deslocar 10 000 milhas para lançar bombas e balas no povo marrom do Vietnã, enquanto os negros de Louisville são tratados como cachorros, sendo-lhes negados os mais elementares direitos humanos? Não, não vou viajar 10 000 milhas para ajudar a assassinar e queimar outra nação pobre para que simplesmente continue a dominação dos senhores brancos sobre os povos de cor mais escura mundo afora. É hora de tais males chegarem ao fim.”

Foi condenado à prisão, pagou multa, foi acusado de ser antipatriota, covarde e perdeu o título mundial dos pesos pesados. Sofreu todos os tipos de ataques, afinal como um negro, vindo de uma família pobre, poderia ir contra o chamado do governo dos Estados Unidos?

“Fui avisado de que essa atitude me custaria milhões de dólares. Mas eu já disse isso uma vez e vou dizer de novo: o inimigo real do meu povo está aqui. Não vou desgraçar minha religião, meu povo ou a mim mesmo tornando-me um instrumento para escravizar aqueles que estão lutando por justiça, liberdade e igualdade”, disse Ali, após a chuva de críticas.

“Se eu pensasse que a guerra traria liberdade e igualdade a 22 milhões de pessoas do meu povo, eles não precisariam me obrigar, eu me juntaria a eles amanhã mesmo. Não tenho nada a perder por sustentar minhas crenças. Então, vou para a prisão, e daí? Nós (negros) estivemos na prisão por 400 anos.”

Alvo de ataques racistas, Vinícius Júnior prometeu lutar até o fim contra essas pessoas Foto: Javier Soriano / AFP

Ali enfrentou a Justiça dos Estados Unidos sem dar um passo para trás, mas não teve esta atitude sozinho. Ele contou com o apoio de lideranças de outras modalidades esportivas do país como Bill Russell e Kareem Abdul-Jabbar, do basquete, e Jim Brown, do futebol americano.

Em 1970, Ali retomou a carreira e nunca deixou de manter sua trajetória de ativista, lutando contra o racismo, com base nas doutrinas de Malcolm X e Martin Luther King, de quem foi amigo pessoal.

Continua após a publicidade

Ali soube desde cedo sua missão no esporte, que era muito maior do que trocar centenas de socos com seus adversários em apenas uma noite. Um paralelo desta história pode ser traçado para Vinícius Júnior na atualidade. O melhor jogador de futebol do mundo foi “escolhido” para ser o maior representante do esporte na guerra contra o racismo.

Vini Jr. está correto ao continuar driblando seus adversários, fazendo belos gols e dançando a cada conquista, mas precisa de ajuda para combater os racistas. É importante que o craque não abandone o Real Madrid, pois seria uma vitória dos canalhas. Abandone o gramado quando for xingado. Que seus companheiros igualmente o façam. Mas não reaja com violência, pois é esta reação violenta que ‘eles’ querem, na débil tentativa de deslegitimar sua mais que justa indignação.

Sim, eu imagino que seja muito difícil manter-se distante o suficiente de uma dor que o acompanha a vida toda, mas na guerra há que se usar tática. Arme-se.

Junte-se a LeBron James, Mbappé, Serena Williams, Lewis Hamilton, Usain Bolt, Floyd Mayweather, Teddy Riner, Simone Biles e tantos outros atletas negros - importantes ou não - em um movimento mundial. Unidos, vocês serão mais fortes. Unidos, calarão os criminosos que insistem em permanecer no obscurantismo do racismo. Unidos, vocês serão invencíveis.