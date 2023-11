Mulher de Tite começa a acompanhar jogos do Flamengo no Rio; conheça Rosmari Bachi

Após deixar o comando da seleção brasileira e ficar dez meses longe do futebol, Tite voltou a trabalhar em outubro, assumindo o cargo de técnico do Flamengo. Apesar de ter prometido para a família que só ia retornar ao mundo da bola em 2024, ele mudou de ideia ao receber a proposta do time carioca, mas nem por isso deixa a família de lado. Sua mulher, Rosmari Rizzi Bachi, também conhecida como Rose, acompanhou pela primeira vez o time rubro-negro no Maracanã nesta quarta-feira, na vitória do Flamengo por 3 a 0 sobre o Palmeiras. Ela está com ele no Rio e começa a se juntar aos rubro-negros.

Tite e Rosmari, também conhecida como Rose, se conheceram ainda quando ele jogava como volante pelo Caxias-RS. Eles se casaram em 30 de novembro de 1984 e, ao fim de novembro, completam 39 anos de união. O casal é pai de Gabriele Rizzi Bachi, socióloga de 28 anos, e de Matheus Rizzi Bachi, de 34, auxiliar de Tite no Flamengo. O casal tem dois netos.

“Ele é tudo pra mim. É meu porto seguro”, disse ela quando Tite ainda estava no comando do Corinthians, bem antes de comandar o Brasil em duas Copa do Mundo. Ela é do tipo que veste a camisa do clube que contrata o marido. Tite, sempre que pode, cita a mulher. O casal se reconheceu pelo olhar. “Eu trabalhava no restaurante do meu pai e sempre via o Tite deixando a irmã para trabalhar numa empresa que era lá perto. Só sei que descia por ali um rapaz lindo que ficava me olhando. Eu também olhava, claro. Mas ficamos um ano assim, até que um dia ele apareceu lá, pegou no meu braço e disse: “Preciso falar como você, garotinha”, contou anos atrás ao GE.

Depois desse primeiro passo, Tite teve de enfrentar os pais da moça. “A ideia que meus pais tinham era de que jogador de futebol só bebia e era mulherengo. Demorou um pouco até que eles percebessem que o Tite era uma rapaz honesto, gente boa. Mas como meu pai via os jogadores do Caxias e do Juventude bebendo no restaurante, ele se preocupava em saber onde a filha dele ia se meter”. E foi assim que tudo começou. Vieram os filhos e agora ela cuida também dos netos.

Rosmari ao lado na nora nas arquibancadas do Maracanã durante Flamengo e Palmeiras. Foto: Reprodução/Instagram/@fesilvabachi

Tite e Rose moram no Rio desde quando o treinador assumiu a seleção brasileira, em 2016. O casal se apaixonou pela cidade e continuaram vivendo na capital carioca mesmo após ele entregar o cargo de técnico do Brasil. A possibilidade de manter residência no Rio pesou na escolha de Tite em aceitar a proposta do Flamengo, mesmo tendo como plano A treinar um time da Europa na temporada 2023/24. Ele foi sondado por Corinthians e Botafogo antes de aceitar o convite para suceder Jorge Sampaoli no comando do Flamengo.

Tite e Rose com a filha Gabriele (dir.), o filho Matheus (centro), a nora Fernanda (esq.) e os netos. Foto: Reprodução/Instagram/@matheusbachi

Rose é companheira de longa data de Tite também no futebol. Ela viajou com o treinador e os filhos para o Japão, em 2012, quando o Corinthians venceu o Mundial de Clubes daquele ano ao derrotar o Chelsea por 1 a 0 na final. A família ficou no mesmo hotel da equipe paulista. O técnico fazia visitas regulares no quarto da família durante a concentração. Rose também esteve presente na Copa do Mundo do Catar e foi flagrada ganhando um beijo do então comandante da seleção na arquibancada após a vitória por 4 a 1 sobre a Coreia do Sul, nas oitavas de final.

A vitória do Flamengo sobre o Palmeiras colocou a equipe rubro-negra de volta na disputa pelo titulo do Campeonato Brasileiro. O time está na quinta posição, com 56 pontos, a três do líder Botafogo, que tem uma partida a menos e ainda joga na rodada — o Flamengo tem um jogo a menos. Os comandados de Tite voltam a campo no sábado, quando jogam clássico com o Fluminense, às 18h30 (horário de Brasília), no Maracanã, pela 34ª rodada da competição.