Mulheres contam bastidores e torcida pelos maridos e pela seleção na Copa

Para acompanhar a Copa do Mundo no Catar, Isabelle Silva, mulher de Thiago Silva, está hospedada no MSC World Europa, um transatlântico de 22 andares usado como um hotel flutuante em Doha. Uma das piscinas permite ver o Estádio Lusail, principal palco do torneio. As luxuosas opções de turismo vão ocupar boa parte da agenda da influenciadora. Em um casamento de 18 anos, ela conta que o contato com o marido, o capitão da seleção brasileira, será mais restrito que nas três Copas anteriores.

Quase sempre longe do foco das lentes e câmeras, mulheres dos jogadores e membros da comissão técnica interromperam suas atividades profissionais para acompanhar os jogos mais de perto e relatam parte dos bastidores da seleção brasileira nas redes sociais. Além de mostrar os preparativos e os dias de expectativa, elas revelaram até agora também detalhes da rotina no Catar, como os locais onde estão hospedadas, como hotéis, casas e navios, e os encontros com os atletas. Mas elas prometem ir além. “Espero conseguir mostrar algum bastidor dos treinos da seleção, também. Tomara que o Tite deixe”, diz Belle Silva, como gosta de ser chamada, ao Estadão.

Belle faz parte de uma campanha da Cimed, farmacêutica patrocinadora da seleção brasileira, para destacar a participação das mulheres no sucesso dos atletas. Além de Belle, participam da campanha Carol Cabrino (mulher de Marquinhos), Duda Fournier (Lucas Paquetá), Anna Casemiro (Casemiro), Natalia Belloli (Raphinha) e Fernanda Bachi, (Matheus Bachi, auxiliar técnico da seleção brasileira e filho do treinador Tite). “São elas que estão no dia-a-dia dando o suporte a eles. Por isso quisemos trazê-las para protagonizar a nossa campanha, mostrando que a Copa também é delas”, afirma João Adibe Marques, CEO da Cimed.

Os perfis de Carol Cabrino e Belle Silva no Instagram têm mais de 500 mil seguidores cada um. Duda e Anna Maria têm pouco mais de 300 mil, cada, enquanto Natália Belloli tem cerca de 120 mil fãs. “É um lado mais humano. Os bastidores de um jogador são o que o auxilia dentro de campo”, diz Carol Cabrino, casada há oito anos com o zagueiro Marquinhos. Cabrino é cantora e em 2008, aos 15 anos, começou a fazer sucesso no Youtube. Ela e os três filhos estão hospedados no Hotel Marriott Marquis City Center com familiares de outros jogadores.

Lucas Paquetá, Duda e os filhos Benicio e Filippo

Familiares e atletas vão se hospedar em endereços diferentes. Carol detalha que as famílias terão dias e horários específicos para visitas numa sala em comum com os outros jogadores. Também poderão assistir alguns treinos definidos. Neste sábado, Everton Ribeiro, casado com a publicitária Marília Nery, brincou com os filhos Augusto, de 4 anos, e Antônio, de 2, em um espaço de brincadeiras do hotel. “Visitas mais que especiais no treino de hoje’', escreveu o flamenguista.

Em sua quarta Copa, Belle Silva revela que o contato está mais restrito que nas edições anteriores. Na Copa da Rússia, em 2018, quando a seleção teve um período de preparação maior, a CBF criou uma área de convivência para os familiares no hotel onde o Brasil ficou concentrado. “Esse ano o contato com os jogadores será menos intenso, mas poderemos acompanhar os treinos abertos e ficar com ele depois dos treinos. Aí vai ser a hora de matar a saudade”, afirmou a influenciadora.

Em sua visão, as mulheres vivem uma angústia dupla ao torcer pela equipe e também pelo bom desempenho individual dos maridos. “A gente torce e sofre duplamente: pelo Brasil e para que o Thiago sempre jogue bem”, conta Belle.

Nesse contexto, cada momento é ainda mais valorizado. A nutricionista Maria Eduarda Fournier protagonizou uma das cenas mais emocionantes da Copa até agora fora de campo. Era o primeiro treino do Brasil no Catar, na semana passada. Ela estava na arquibancada quando um dos meninos começou a chorar ao ver o pai em campo. Paquetá conseguiu permissão e interrompeu o treinamento e subiu às tribunas para abraçar os filhos e a mulher. Os meninos foram para o campo na companhia do pai. Duda registrou todos esses momentos em vídeos e fotos nas redes sociais.

Duda conheceu Paquetá durante sua passagem pelo Flamengo. Foi uma paixão que virou casamento em 2018, com menos de um ano de namoro. Hoje, eles têm dois filhos, Benício e Fillipo.