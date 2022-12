Mundial de Atletismo de 2025 será em setembro para evitar calor de Tóquio

A Associação Japonesa de Federações de Atletismo (Jaaf) anunciou nesta quinta-feira que a 18ª edição do Campeonato Mundial de Atletismo será em meados de setembro, em Tóquio, para evitar o verão intenso da capital. O evento acontecerá entre os dias 13 e 21, no estádio Nacional, em 2025.

“Estamos muito satisfeitos por poder celebrar o Campeonato Mundial de Atletismo em meados de setembro, quando o calor diminuir. Estou realmente ansioso para ver atletas de todo o mundo lutando uma batalha emocionante em meio a aplausos entusiásticos e olhares de muitos espectadores”, disse o presidente da Associação, Mitsugi Ogata

O Campeonato Mundial de Atletismo aconteceria em agosto, mas, com o intuito de reduzir a carga sobre os atletas diante o calor extremo, o evento foi transferido para setembro.

A entidade afirmou ainda que todas as provas serão realizadas em Tóquio, dentre elas, a maratona e a marcha atlética. Esse último, na Olimpíada, chegou a ser transferido para Sapporo para evitar o forte calor. No entanto, com a mudança do campeonato para setembro, desta vez, não será necessária a alteração.

Tóquio tem um dos maiores estádios de atletismo do mundo e conta com 43,8 mil lugares. A Associação Japonesa de Federações de Atletismo irá divulgar nos próximos dias o cronograma de testes, visando o torneio.