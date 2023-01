Mundial de Clubes: decisões do VAR serão explicadas aos torcedores por microfone do árbitro

O Mundial de Clubes da Fifa será palco para novos testes na arbitragem. A International Board of Football (IFAB, sigla em inglês), órgão responsável pela elaboração e regulamentação das regras do futebol, anunciou nesta quarta-feira que as decisões do VAR serão explicadas ao vivo pelos árbitros ao público, assim como nas transmissões das partidas.

A novidade passará por um período de testes em competições internacionais durante os próximos 12 meses. Além do Mundial, a ideia será colocada em prática na Copa do Mundo Feminina, que será realizada no meio do ano, na Austrália e Nova Zelândia.

Wilton Pereira Sampaio analisa o VAR na Copa do Mundo do Catar Foto: Rungroj Yongrit/EFE

O Mundial de Clubes da Fifa será disputado no Marrocos, entre 1 e 11 de fevereiro. O Flamengo, atual campeão da Libertadores, e o Real Madrid, que ergueu a taça da Liga dos Campeões. O primeiro jogo do Mundial será entre Al Ahly e Auckland City, campeões da África e Oceania respectivamente.

Mudanças na arbitragem já haviam ocorrido na Copa do Mundo do Catar. Durante o torneio no país árabe, foi implementado o impedimento semiautomático, além de ter sido colocado em prática a adição total do tempo perdido com paralisações nos acréscimos.

Confira as datas do Mundial de Clubes: