Mundial de Clubes: Fluminense se hospeda em hotel de luxo com diárias de até R$ 5 mil; veja imagens

O Fluminense desembarcou nesta quarta-feira na Arábia Saudita para a disputa do Mundial de Clubes da Fifa. O campeão da Copa Libertadores está hospedado no luxuoso Hotel Hilton, na capital Jeddah, onde se prepara para enfrentar o vencedor de Al-Ahly x Al-Ittihad no dia 18 de dezembro, próxima segunda. A cidade está voltada para atender turistas que estão no país para acompanhar a competição.

O Hilton Hotel conta com luxuosa decoração, incluindo uma réplica de chocolate da taça do Mundial no hall de entrada. Os tricolores que optaram em se hospedar no mesmo lugar de Fernando Diniz e companhia precisaram abrir o bolso. A diária mais barata custa R$ 830, enquanto a mais cara sai por aproximadamente R$ 5 mil.

Hotel Hilton, em Jeddah, na Arábia Saudita, hospeda o Fluminense durante o Mundial de Clubes. Foto: Reprodução/Instagram/@jeddahhilton

Com instalações cinco estrelas, o espaço disponibiliza aos hóspedes uma academia com aparelhos de última geração, atendendo aos requisitos necessários para a preparação dos atletas do Fluminense. Assim, os jogadores do time brasileiro puderam realizar um trabalho de musculação no mesmo dia do desembarque. O local também tem piscinas aquecidas na parte interna e externa do hotel, além de um spa e área de lazer com mesas de bilhar.

As suítes mais luxuosas possuem banheira, camas de casal, televisão, escrivaninhas e varanda com vista para o Mar Vermelho. O Hotel Hilton também é localizado perto do bairro histórico de Al-Balad, patrimônio da Unesco, e fica a apenas meia-hora do complexo King Abdullah Sports City, onde Diniz vai comandar os treinos do Fluminense.

O Mundial de Clubes da Fifa tem sua decisão marcada para o dia 22 de dezembro. O Manchester City, campeão da Champions League, é o favorito ao título. O Fluminense vai tentar trazer o troféu para o Brasil, o que não acontece há 12 anos, desde a conquista do Corinthians. Na terça-feira, o anfitrião Al-Ittihad, dos craques franceses Benzema e Kanté, e dos brasileiros Fabinho e Romarinho, atropelou o Auckland City, da Nova Zelândia, e avançou na chave do tricolor carioca. O Flu ingressa na competição direto na semifinal, assim como o City.

Veja imagens do Hotel Hilton em Jeddah

