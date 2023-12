Campeão da Libertadores, o Fluminense terá neste fim de temporada um compromisso inédito: a disputa do Mundial de Clubes, organizado pela Fifa, na Arábia Saudita. O time de Fernando Diniz poderá enfrentar Al-Ittihad e Manchester City, de Karim Benzema e Erling Haaland, respectivamente, em busca do título. Entre os clubes brasileiros, a competição é uma das mais importantes e almejadas – fato que gera enorme rivalidade entre torcedores adversários e uma discussão sem fim sobre o Palmeiras.

O Mundial de Clubes, que tem início nesta terça-feira, dia 12, com o duelo entre Al-Ittihad e Auckland City, é organizado pela Fifa desde 2000 e de forma ininterrupta a partir de 2005. Além dessas competições, desde 2017 a entidade reconhece, oficialmente, as conquistas dos clubes no torneio Interclubes, realizado entre 1960 e 2004. Ao longo desses anos, seis clubes brasileiros se sagraram campeões ao menos uma vez: Corinthians, Flamengo, Grêmio, Internacional, Santos e São Paulo.

Dentre os brasileiros, o São Paulo é o maior campeão, com três conquistas; Corinthians e Santos vêm logo atrás, com dois títulos cada. O Santos ganhou o torneio nos tempos de Pelé. Flamengo, Grêmio e Internacional já alcançaram a glória uma vez cada. O time rubro-negro tinha Zico em campo.

Além destes títulos, Palmeiras e Fluminense também disputaram torneios mundiais na década de 1950 e se consideram campeões mundiais, mas ainda buscam reconhecimento junto à Fifa. Em 1951 e 1952, os clubes conquistaram, respectivamente, a Copa Rio, torneio organizado e denominado pela Confederação Brasileira de Desportos (CBD) como “Torneio Internacional de Clubes Campeões”.

O goleiro e capitão Rogério Ceni e o time do São Paulo comemoram a conquista do Mundial de Clubes da Fifa de 2005, após vencer o Liverpool por 1 a 0, em Tóquio, no Japão Foto: Adrees Latif/Reuters - 18/12/2005

No entanto, quando acatou o pedido da Conmebol sobre o reconhecimento dos títulos mundiais dos clubes sul-americanos, em reunião do Conselho da entidade em Calcutá, na Índia, Palmeiras e Fluminense não foram contemplados. Em 2014, Joseph Blatter, então presidente da Fifa, afirmou ao Estadão que o ”Palmeiras, naquela época, foi o campeão do mundo de clubes”. Isso deu enorme alegria para sua torcida. No entanto, nunca foi oficializado junto à entidade, apesar de já ter tido o reconhecimento do feito exaltado pela própria Fifa nas redes sociais.

O formato do torneio realizado nos anos 1950, com oito clubes, se assemelha àquele que deu origem ao Mundial de Clubes da Fifa. Em 2000, a competição inaugural foi realizada no Brasil, com representantes de cada um dos continentes, além do campeão nacional. A final, no Maracanã, reuniu Corinthians e Vasco, com o primeiro título mundial do time alvinegro paulista, nos pênaltis. Os rivais do Palmeiras não consideram o Palmeiras campeão mundial e provocam sua torcida. A CBF não se posiciona na discussão. A entidade brasileira, no entanto, unificou em 2010 os títulos nacionais dos times brasileiros. Por isso, por exemplo, que o Palmeiras ganhou neste ano o seu 12º torneio nacional. O Brasileirão tinha outro nome antes de 1971.

Último campeão brasileiro

O Corinthians, além de ter sido campeão no torneio inaugural organizado pela Fifa, também foi o último brasileiro a conquistar o Mundial de Clubes. Em 2012, então comandado por Tite, a equipe derrotou o Chelsea, campeão da Champions League, na decisão em Tóquio, no Japão. A vitória por 1 a 0 garantiu o bicampeonato mundial ao clube.

Desde então, Grêmio (2018), Flamengo (2019) e Palmeiras (2021/2022) chegaram à final, mas não conseguiram conquistar a taça. O Fluminense tenta quebrar esse tabu e se tornar o sétimo time brasileiro a se sagrar campeão mundial, reconhecido pela Fifa.

Todas as conquistas brasileiras