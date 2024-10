A volta do brasileiro Neymar aos gramados depois de um ano sem atuar foi a grande notícia no mundo do esporte nesta segunda-feira. O atacante entrou em campo aos 32 minutos do segundo tempo na vitória por 5 a 4 do Al-Hilal sobre o Al-Ain por 5 a 4. Esse momento foi celebrado por jornais esportivos, como o Marca, da Espanha e pelo Santos, clube que o revelou.

Mundo do futebol reage à volta de Neymar após 1 ano Foto: Adel Al-naimi/ADEL AL-NAIMI