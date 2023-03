Muricy Ramalho faz coro por Abel Ferreira na seleção: ‘É o melhor do Brasil’

Muricy Ramalho por pouco não dirigiu a seleção brasileira em 2010. Fazendo grande trabalho no Fluminense na época, não aceitou convite da CBF para “honrar a palavra dada” ao clube carioca. Iria por mérito e revelou, nesta terça-feira, que Abel Ferreira deveria ser o substituto de Tite na equipe nacional justamente por estar fazendo a diferença no comando do Palmeiras.

O técnico português é disparado o melhor na atualidade dirigindo um clube no País. E, na visão de Muricy Ramalho, atualmente Coordenador Técnico do São Paulo, deveria ser o principal candidato a assumir a seleção por vivenciar o futebol brasileiro e estar em solo verde amarelo.

A CBF ainda não definiu quem substituirá Tite, que saiu após encerrar o ciclo na Copa do Mundo do Catar. O nome de Carlo Ancelotti, do Real Madrid, é o mais comentado. Mas, para Muricy, a CBF devia buscar alguém que está vivenciando o futebol brasileiro e o que faz um melhor trabalho por aqui.

Muricy Ramalho era técnico do Fluminense quando foi convidado a assumir a seleção brasileira em 2010. Foto: Daniela Ramiro/ Estadão

“Eu acho o seguinte: tem de ser o melhor, e o do País. Então, eu acho que tem que ser o Abel (Ferreira) porque ele já está acostumado com o futebol brasileiro, mesmo se você falar que os jogadores jogam tudo fora. Não interessa, aqui a imprensa é diferente, a logística é diferente, tudo é diferente, e ele já conhece”, afirmou Muricy em entrevista ao programa Último Lance, da TNT Sports.

Muricy foi além e teceu mitos elogios ao treinador do arquirrival Palmeiras. “Além de conhecer, ele é vitorioso, ganhador. Para dirigir a seleção brasileira tem que ter vitórias, títulos. Ele já mostrou nesses anos que está no Brasil que, hoje, ele é o melhor. A gente tem que entender isso.”

Na visão de Muricy, Abel Ferreira não tem a valorização que merece pelo trabalho benfeito no Palmeiras. “O cara ganha um campeonato, os caras falam ‘tudo bem, o time é muito bom, deu liga’, aqueles conversas do futebol”. Mas ele não ganhou só um não. Quando começa a repetir muito título é porque o cara é bom”, afirmou. “É bom de verdade. O Abel nesse momento, para mim, é o melhor do Brasil. A gente tem que respeitar isso. Não traria nenhum de fora, traria ele.”