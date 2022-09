Murilo iguala Gómez no Palmeiras com gol decisivo e vibra com temporada artilheira

A falta que faz o lesionado Raphael Veiga, artilheiro do Palmeiras em 2022, tem sido minimizada com o poder de fogo dos zagueiros, que mostram solidez para defender e competência no ataque. Foi um defensor, Murilo, que garantiu mais três pontos para a equipe no Brasileirão ao marcar o gol do triunfo por 1 a 0 sobre o Atlético Mineiro em duelo da 28ª rodada.

No Mineirão, onde conhece o caminho das redes, uma vez que já havia marcado no estádio em duelo da Libertadores, Murilo marcou após assistência de Gustavo Scarpa em jogada que também envolveu o lateral Marcos Rocha. O meio-campista chutou torto, mas, querendo ou não, encontrou o zagueiro livre, no miolo da área, para cutucar para as redes.

Leia também Palmeiras supera desfalques, ganha do Atlético-MG fora e amplia vantagem na ponta

“A gente treina muito isso. A gente tá sempre treinando a bola parada e hoje fomos felizes”, resumiu Murilo após a vitória em Belo Horizonte. “O Scarpa me gritou tanto ali, assistência, assistência. Estou muito feliz”, completou o defensor, eleito o melhor em campo.

Murilo teve exibição de destaque e levou a melhor nos duelos com Hulk Foto: Washinton Alves/Reuters

O gol de Murilo foi o 19º de um zagueiro do Palmeiras em 2022, ano com maior número de gols anotados por defensores na história do clube paulista, superando 1999 e 2006. Nas duas ocasiões, os jogadores que compõem a retaguarda balançaram as redes 18 vezes.

Murilo fez nove desses 19 gols e igualou seu parceiro Gustavo Gómez como o zagueiro com mais bolas na rede em uma única temporada com a camisa alviverde. Só está atrás de Júnior Baiano, com dez.

Murilo formou a retaguarda com Kuscevic na vitória em cima do Atlético e foi protagonista de uma ótima exibição. Além de marcar, levou a melhor no duelo com Hulk. No próximo compromisso do Palmeiras, contra o Botafogo, segunda, dia 3, no Rio, ele terá a companhia de Gómez, que retorna após servir a seleção paraguaia em amistosos.