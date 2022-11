Futuro da Copa: Musiala é a grande sensação do Bayern e trocou a Inglaterra pela Alemanha

Publicidade

Jamal Musiala, destaque do Bayern de Munique e da seleção alemã para a Copa do Mundo, se acostumou a ser sempre precoce para a sua idade. Aos sete anos, recebeu um elogio que poucos garotos da sua faixa etária costumam ganhar. Seu técnico à época, Rosh Bhatti, fez uma publicação na sua conta no Facebook que viria a ser profética sobre o futebol do menino prodígio. O alemão é o terceiro e último personagem da série ‘Futuro da Copa’ do Estadão, que já trouxe os espanhóis Pedri e Gavi e o holandês Gakpo.

“O Southampton pode estar assinando com um jogador tão talentoso que eu estou confiante o suficiente para dizer que ele será um jogador profissional um dia, e ele só tem 7 anos. Se você fosse ‘vender’ o clube para ele e evitar que ele se transferisse para outro lugar, o que diria para ele e sua família?”, escreveu em janeiro de 2011.

Jamal Musiala comemora seu gol na partida entre Bayern e Werder Bremen pelo Campeonato Alemão.

O jovem Jamal nasceu em Stuttgart, na Alemanha, filho de uma mãe alemã e um pai nigeriano-inglês. A família se mudou para a Inglaterra quando o menino tinha apenas sete anos porque a mãe, Carolin, foi estudar Sociologia na Universidade de Southampton.

Ao chegar na Inglaterra, o pequeno Jamal mal sabia falar e entender inglês. Mas apesar da barreira da língua, não se sentiu isolado e, sim, acolhido. Na escola, foi bem recebido por professores e alunos. A chegada ao novo país, idioma e cultura não poderia ter sido melhor, com as pessoas ao seu redor ajudando na sua adaptação.

Mas quando seus pais tentaram encontrar um clube na nova cidade, tiveram dificuldades. Eles decidiram então tentar justamente o maior time da região. A família levou o menino à Fundação Saints, organização ligada ao Southampton, clube da primeira divisão inglesa, sem agendamento marcado. Lá, eles encontraram o funcionário Jazz Bhatti, que mudaria a vida dos Musiala.

Paralelamente ao trabalho na fundação, Bhatti coordenava o City Central Football Club, um time de crianças que vinham de famílias de baixa renda e imigrantes. Jamal foi convidado a integrar a equipe de meninos de até 7 anos cujo irmão de Jazz, Rosh, era o treinador. Os dois tinham bom contato no setor de scouting (olheiros) do Southampton depois de recomendarem, no passado, dois jovens com muito potencial. Os irmãos convidaram um scout para comparecer a um jogo do time sub-7 para verem Jamal jogar. O menino marcou incríveis seis gols em apenas dez minutos.

Após o apito final, Hayes já conversou com os irmãos Bhatti para convidar o garoto para uma sessão de treino no Southampton. No clube da cidade portuária, ele ficou pouco tempo. Por questões profissionais, sua mãe queria se mudar para uma cidade maior e os Musiala se alocaram em Londres. O menino passou a jogar pelo Chelsea e, em pouco tempo, faria história.

Ele assinou contrato com a Nike aos 12 anos e foi selecionado para integrar o time sub-18 do time londrino com apenas 14. Aos 16 anos, teve tanto destaque na base do time inglês que já era monitorado por todos os principais clubes do mundo e decidiu se transferir para o Bayern de Munique.

A liga alemã tem se notabilizado por ser uma “incubadora” para as promessas do futebol mundial. Nas últimas temporadas, é o campeonato nacional na Europa que mais dá espaço e minutos em campo para jovens jogadores desenvolverem seu talento bruto.

De volta à Alemanha, Musiala também impressionou e teve rápida evolução nas categorias de base do clube bávaro. Ele foi o mais jovem a vestir a camisa do Bayern no Campeonato Alemão, aos 17 anos e 115 dias, e a marcar um gol pelo time tanto na liga alemã como também na Liga dos Campeões.

Musiala é considerado amadurecido para sua idade e com “os pés no chão”. Enquanto seus companheiros de Bayern ganharam carros de grandes marcas, ele escolheu um veículo menor do patrocinador do clube bávaro.

O estilo de jogo de Musiala impressiona. Habilidoso, se destaca pelo ótimo controle de bola e é dono de chutes precisos. O meia-atacante pode atuar mais centralizado ou caindo pelas pontas. A facilidade com que se livra da marcação adversária com apenas um toque na bola é uma de suas qualidades.

“Driblar em espaços apertados, controlar a bola de perto e driblar jogadores é algo que sempre gostei de fazer. Treinei esses movimentos desde pequeno com meu pai”, disse à BBC. Atuar ao lado de grandes nomes consagrados do Bayern e da seleção alemã não parece trazer pressão para o jovem de 19 anos.

Musiala: um coração para cada país

Sensação do time bávaro, Musiala foi alvo da disputa entre Inglaterra e Alemanha nos últimos anos. Em novembro de 2020, ele entrou em campo pela seleção sub-21 da Inglaterra e, dois meses depois, foi recebido pelo então técnico da Alemanha, Joachim Löw, que apresentou o projeto que tinha para o jovem. Seus companheiros de time, os alemães Joshua Kimmich e Serge Gnabry, também fizeram a ponte para que a revelação fizesse a transição.

Um mês após o encontro com Löw, Musiala decidiu trocar a Inglaterra pela Alemanha. Ele havia sido titular da Inglaterra sub-15 até a categoria sub-21 e chegou a fazer dois jogos pelo time sub-16 da Alemanha em 2018. Os ingleses estavam confiantes de que levariam a melhor sobre os alemães.

Musiala refletiu bastante sobre a decisão de escolher uma seleção para representar.

Já pensei muito nessa questão. ‘’O que é melhor para o meu futuro?’ ‘Onde tenho mais chances de jogar?’ disse ao site The Athletic.

“No final, apenas escutei a sensação de que por um longo período de tempo continuou me dizendo que era a decisão certa jogar pela Alemanha, a terra em que nasci. Ainda assim, não foi uma decisão fácil para mim”.