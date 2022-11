Jogadores da Argentina cantam música com provocação ao Brasil após vitória sobre o México; assista

Publicidade

A Argentina tirou um peso grande sobre os ombros ao vencer o México por 2 a 0 pela segunda rodada da Copa do Mundo. Após perder para a Arábia Saudita na estreia, a seleção albiceleste poderia ser eliminada precocemente do Mundial em caso de nova derrota. Mas a vitória trouxe tranquilidade ao elenco, que comemorou nos vestiários com uma música que lembra feitos da sua história, incluindo a conquista da Copa América, em 2021, sobre o Brasil. A gravação foi feita pelo zagueiro Otamendi e compartilhada nas redes sociais, incluindo o perfil oficial do Argentinos Juniors.

“Muchachos”, música mais famosa do grupo musical La Mosca, foi adaptada para o Mundial. Em “Muchachos, hoy nos volvimos a ilusionar”, faz referência a momentos da história da seleção, além de clamar pela conquista do tricampeonato argentino. “Meninos, agora estamos animados novamente. Quero ganhar o terceiro, quero ser campeão mundial”, diz um trecho da música, em tradução livre.

A canção se inicia com referência a três elementos fundamentais da cultura argentina nas últimas décadas: a Guerra das Malvinas, Maradona - será o primeiro Mundial disputado desde a morte do camisa 10, em 2020 -, e Lionel Messi. “Nasci na Argentina, terra de Diego e Lionel / dos jovens das Malvinas que nunca vou esquecer.”

#AAAJ ¡Con Don Diego y con la Tota, alentandolo a Lionel! 😍



MUCHAAAAACHOS!!!!!! AHORA NOS VOLVIMOS A ILUSIONAR 🏆 pic.twitter.com/rxXLpF9O5b — Argentinos Juniors (@AAAJoficial) November 26, 2022

Na Copa de 2014, outra música argentina provocativa ao Brasil ganhou força e caiu no gosto dos torcedores hermanos. ‘Décime que se siente’ fez sucesso nas arquibancadas dos estádios brasileiros. A música enaltece a qualidade dos argentinos e lembra a classificação sobre a seleção brasileira nas oitavas de final da Copa de 1990.

Confira a letra da música (em espanhol) da Argentina com provocação ao Brasil:

En Argentina nací,

Tierra de Diego y Lionel

De los pibes de Malvinas

Que jamás olvidaré.

No te lo puedo explicar,

Porque no vas a entender

Las finales que perdimos,

Cuantos años las lloré.

Pero eso se terminó,

Porque en el Maracaná

La final con los brazucas

La volvió a ganar papá.

Muchachos, ahora nos volvimos a ilusionar

Quiero ganar la tercera,

Quiero ser campeón mundial.

Y al Diego, en el cielo lo podemos ver

Con Don Diego y con la Tota,

Alentándolo a Lionel