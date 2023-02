Mycael celebra vaga no Mundial, 1ª meta conquistada pelo Brasil no sub-20: ‘Agora falta o título’

Mycael era só sorrisos após a vitória sobre o Paraguai, por 2 a 0, pela terceira rodada do hexagonal final do Campeonato Sul-Americano Sub-20. Herói da partida e eleito o melhor em campo, o goleiro fez enorme festa no gramado enquanto muitos companheiros não conseguiam sequer andar após enorme batalha. O goleiro celebrou a vaga no Mundial da Indonésia, mas disse que foi apenas o primeiro objetivo alcançado.

“Estou muito feliz com a vaga no Mundial. Conseguimos conquistar o primeiro objetivo, mas ainda falta o título. E vamos em busca desta conquista”, afirmou o goleiro, que deu os parabéns à equipe após uma vitória de superação em dia de sufoco dos paraguaios.

O Brasil abriu o placar cedo, o que obrigou os oponentes a se abrirem. Mesmo assim, a primeira etapa foi quase toda do Brasil, que não soube ampliar o placar. Nos minutos finais, Mycael salvou em duas belas defesas e voltaria a brilhar no começo da etapa final. Somente aos 35 veio o ataque de acabaria com o ânimo do Paraguai com gol decisivo de Ronald.

Mycael tem feito boas atuações no Sul-Americano e ajudado o Brasil a somar pontos importantes. Foto: Daniel Muñoz/ AFP

“A equipe do Paraguai é muito bem treinada (pelo ex-goleiro Bobadilla), mas o Ramon (Menezes, treinador) passou bem como eles iam vir e conseguimos desempenhar bem em campo”, disse Mycael, ignorando a forte pressão e vendo méritos do Brasil no triunfo.

Agora a seleção se prepara para batalha contra os colombianos, antes de “decisão” com o Uruguai, que encara o Paraguai. Ambos os jogos ocorrem na quinta-feira, com a rodada final agendada para domingo. Caso confirmem a força no hexagonal e voltem a vencer, brasileiros e uruguaios se enfrentarão na última rodada definindo quem levará o troféu. Ambos somam nove pontos, com saldo favorável ao time de Ramon Menezes (7 a 5), que busca o 12º título.