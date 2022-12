‘Na folga posso fazer o que bem entender’, diz Vini Jr. após críticas por comer bife com ouro

Vinícius Júnior rebateu nesta quarta-feira, 7, as críticas que recebeu por comer um bife folhado a ouro estimado em R$ 9 mil no restaurante Nusr-Et, do famoso chef Salt Bae, em Doha, durante a Copa do Mundo.

“Acredito que na folga posso fazer o que bem entender. Quando estou de folga tento me distrair ao máximo e fazer o que acho que é melhor pra mim. Não acredito que devam falar sobre o que a gente tem que fazer fora de campo, sim cobrar o que fazemos dentro de campo”, disse o atacante da seleção brasileira, que estava acompanhado de outros atletas e de Ronaldo Fenômeno no restaurante.

Vinícius Júnior concede entrevista coletiva no centro de treinamentos da seleção brasileira em Doha. Foto: Andre Penner/ AP

Ronaldo já havia também rebatido as críticas sobre a carne folheada a ouro. “Se comeu a carne folheada a ouro, problema do cara. É uma puta experiência gastronômica também, e você está em um lugar que provavelmente não vai voltar. Não tem nada de errado. Inclusive, se você for com um pouquinho de bom senso, pode ser inspirador para outras pessoas. Tem coisas que é melhor a gente ignorar completamente, mas você vê uma continuidade do discurso do ódio tão grande… Mas é uma inveja, uma covardia, é desproporcional”, disse o Fenômeno em entrevista ao podcast Podpah.

Já o lateral-direito Daniel Alves optou pela ironia ao tratar do assunto. Em vídeo nas redes sociais, o jogador imitou o gesto do chef de cozinha Salt Bae salgando carnes. - Uaaaaauuuu - disse ele, no vídeo.