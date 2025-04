Nacional-URU x Bahia na Libertadores: onde assistir ao vivo, horário e escalação

Válida pela segunda rodada da fase de grupos da Libertadores, a partida entre Nacional e Bahia está marcada para acontecer nesta quarta, a partir das 19h (horário de Brasília). Sediado na Estádio Gran Parque Central, em Montevidéu, o jogo contará com transmissão oficial para o Brasil feita pelo canal de TV fechada ESPN e pelo streaming Disney+.

O Nacional, do Uruguai, foi o único time do Grupo F que, até então, sofreu uma derrota na Libertadores. Em sua partida de estreia na competição, o clube foi derrotado com goleada pelo Atlético Nacional, da Colômbia. A partida terminou em 3 a 0 para os colombianos. Por isso, com zero ponto, é o quarto e último colocado de seu grupo, com saldo de gols negativo.

Veja onde assistir a Nacional-URU x Bahia ao vivo Foto: Arte/Estadão

Já o Bahia enfrentou outro brasileiro em sua primeira partida no campeonato continental. Contra o Internacional, o time baiano não conseguiu sair do 1 a 1 e, por isso, ambos os clubes têm agora um ponto na classificação geral. No momento, a equipe nordestina ocupa a terceira colocação do grupo — a posição garante vaga na fase de grupos da Sul-Americana.

NACIONAL-URU X BAHIA: SAIBA TUDO SOBRE O JOGO DA LIBERTADORES

Data: 09/04/2025

09/04/2025 Horário: 19h (horário de Brasília)

19h (horário de Brasília) Local: Estádio Gran Parque Central, em Montevidéu (URU)

Publicidade

ONDE ASSISTIR A NACIONAL-URU X BAHIA AO VIVO

Disney+ (streaming)

(streaming) ESPN (TV fechada)

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO NACIONAL-URU

NACIONAL-URU: Mejía; Ancheta, Callione, Coates, Millán, Báez; Recoba, Oliva, Boggio; Herazo, Eduardo Vargas. Técnico: Pablo Peirano.

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO BAHIA

BAHIA: Ronaldo; Gilberto, Kanu, Ramos Mingo, Luciano Juba; Caio Alexandre, Jean Lucas, Everton Ribeiro; Cauly, Erick Pulga, Luciano Rodríguez. Técnico: Rogério Ceni.

ÚLTIMOS RESULTADOS DE NACIONAL-URU E BAHIA

06/04 - Santos 2 x 2 Bahia - Brasileirão

- Brasileirão 06/04 - Cerro Largo 0 x 4 Nacional-URU - Campeonato Uruguaio