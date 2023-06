Nacional x Internacional: onde assistir, horário e escalação das equipes

Líder do Grupo B da Copa Libertadores, o Internacional visita o Nacional no Uruguai nesta quarta-feira, 7, em uma missão de manter a ponta da chave e, se uma combinação de resultados permitir, garantir a classificação às oitavas de final. Se os gaúchos vencerem e o Independiente Medellín perder para o Metropolitanos, já estarão garantidos no mata-mata.

A equipe de Mano Menezes terá uma dura parada no “caldeirão” Gran Parque Central, e para isso, deve contar com força máxima. Os comandados de Álvaro Gutiérrez, por sua vez, também devem mandar o que têm de melhor a campo. Os rivais estão apenas a um ponto um do outro na tabela e, por isso, uma vitória para qualquer lado bagunçará o grupo.

NACIONAL X INTERNACIONAL

LOCAL : Montevidéu, Uruguai.

: Montevidéu, Uruguai. ESTÁDIO : Gran Parque Central.

: Gran Parque Central. DATA : 7 de junho de 2023 (quarta-feira).

: 7 de junho de 2023 (quarta-feira). HORÁRIO: 19h (horário de Brasília).

Nacional x Internacional. Foto: Arte/Estadão

ONDE ASSISTIR

Paramount+ (Streaming)

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS

NACIONAL : Rochet; Lozano, Noguera, Polenta e Candido; D. Rodriguez, Y. Rodriguez, Trezza, Zabala, Fagundez e Ramirez. Técnico : Álvaro Gutiérrez

: Rochet; Lozano, Noguera, Polenta e Candido; D. Rodriguez, Y. Rodriguez, Trezza, Zabala, Fagundez e Ramirez. : Álvaro Gutiérrez INTERNACIONAL: Keiller; Bustos, Vitão, Nico Hernández e Renê; Matheus Dias, Johnny, Carlos de Pena, Alan Patrick e Wanderson; Luiz Adriano. Técnico: Mano Menezes.

QUEM APITA?

Darío Herrera (ARG).

