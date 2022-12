Nagatomo apela para história e promete Japão lutando como ‘samurais’ nas oitavas da Copa do Mundo

Os samurais fazem parte da história japonesa. Era a designação recebida pelos guerreiros feudais entre os séculos 18 e 19 Suas qualidades, conquistas e ambições os fizeram ganhar status de honra, justiça e lealdade. É com essa inspiração que o Japão promete entrar em campo para buscar a tão sonhada vaga nas quartas de final da Copa do Mundo. A seleção asiática enfrenta a Croácia nesta segunda-feira, às 12h (horário de Brasília), no Al Janoub Stadium.

“Samurai no Japão é muito famoso. Nós gostaríamos de lutar como samurais. Acho que é uma boa oportunidade de mostrar como podemos lutar como samurais”, prometeu o zagueiro Yuto Nagatomo, neste domingo, em entrevista coletiva.

O Japão acumula sete participações em Copas do Mundo, mas nunca conseguiu passar das oitavas de final. Nagatomo esteve presente nos últimos quatro Mundiais disputados pela equipe asiática.

Yuto Nagatomo quer o Japão com "espírito samurai" para enfrentar a Croácia nas oitavas de final da Copa do Mundo. Foto: Ina Fassbender/AFP

“Nunca esqueci. O último contra-ataque passou pela minha cabeça. Até agora o futebol japonês nunca quebrou a barreira das oitavas de final, e eu mesmo tentei duas vezes ultrapassar essa barreira, mas o resultado foi decepcionante. Vamos esculpir uma página de ouro na história do futebol japonês para que possamos chegar ao melhor resultado amanhã (segunda-feira)”, relatou o atleta.

O Japão vem surpreendendo desde a primeira fase. A equipe caiu no que vinha sendo chamado de “grupo de morte” e se classificou na primeira posição, tendo vencido Espanha e Alemanha, ambas por 2 a 1. Curiosamente, perdeu para a lanterna da chave, a Costa Rica, por 1 a 0. Com o Japão no primeiro lugar, a Espanha acabou classificando na vice-liderança do Grupo E. Alemanha e Costa Rica foram eliminadas.