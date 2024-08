Qual o naming right mais lucrativo dentre os quatro grandes clubes de São Paulo

Com o acordo fechado entre Viva Sorte e Santos para a venda do naming rights da Vila Belmiro, os quatro grandes clubes de São Paulo (Corinthians, Palmeiras, Santos e São Paulo) contam com parceiros nos nomes de suas respectivas arenas – além do Pacaembu, que acertou vínculo com o Mercado Livre no valor de R$ 1 bilhão por três décadas no início deste ano. Para o torcedor, surge a dúvida: qual clube se deu ‘melhor’ no acordo e qual está ganhando mais nas parcerias?

PUBLICIDADE Além da Vila Viva Sorte e do Mercado Livre Arena Pacaembu, naming rights mais recentes a serem celebrados, o Allianz Parque, do Palmeiras, recebe esse nome desde 2013, antes mesmo da reinauguração do estádio; Neo Química Arena, do Corinthians, desde 2020; e MorumBis, do São Paulo, em 2023. Como Corinthians e Palmeiras contam com os seus respectivos contratos fechados há anos, o valor, previsto na assinatura, passou por reajustes ao longo do tempo. Segundo apurou o Estadão, eles são corrigidos, ano a ano, de acordo com o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) e Índice Geral de Preços do Mercado (IGP-M), respectivamente, alguns dos indicadores responsáveis por medir a inflação no País.

Por isso, é preciso diferenciar os valores que constavam na assinatura dos contratos e quanto cada marca paga, em 2024, para expor seu nome nos respectivos estádios. Além de Corinthians e Palmeiras, cada contrato deve passar pelo mesmo reajuste ao longo do tempo, mas como os demais fecharam entre 2023 e 2024, o valor ainda se mantém.

Allianz, Hypera Pharma, Mondelez e Viva Sorte adquiriram, cada uma, os naming rights do estádio de um dos grandes do São Paulo. Foto: Palmeiras, Ag. Paulistão, saopaulofc.net e Estadão

Em 2013, quando a seguradora Allianz fechou o acordo com Palmeiras e WTorre, o valor total era de R$ 15 milhões ao ano, por um total de duas décadas – que culminou em um acordo, mínimo, de R$ 300 milhões. O vínculo não foi o primeiro naming rights do futebol brasileiro, mas pautou a discussão e as negociações que viriam a seguir.

Onze anos depois, o acordo pelo Allianz Parque é avaliado em cerca de R$ 28 milhões por ano. O acordo se encerrará em 2033, com reajustes anuais. Vale ressaltar que este percentual é dividido entre WTorre e Palmeiras: nos primeiros cinco anos, o clube teria direito a 5% do montante e o percentual chegará a 15% a partir de novembro de 2024.

No entanto, Palmeiras e WTorre divergiam em relação aos pagamentos. Entre 2014 e maio de 2024, o clube havia recebido o equivalente a apenas os sete primeiros meses da reinauguração do estádio (período entre 2014 e 2015), cerca de R$ 430 mil. Em maio, depois de a diretoria alviverde apontar dívida de R$ 160 milhões da construtora, a Real Arenas, um braço da empresa, realizou o pagamento de cerca de R$ 4 milhões, referente aos meses de abril e maio.

Os pagamentos se mantiveram até julho, segundo apurou o Estadão. O restante, cobrado pelo Palmeiras, ainda não foi quitado.

O Corinthians seguiu a negociação do maior rival e fechou contrato de R$ 300 milhões por 20 anos com a Hypera Pharma, que escolheu a Neo Química para dar nome à arena. Esse dinheiro é utilizado pelo clube para arcar com as dívidas da construção do estádio, sede da abertura da Copa do Mundo de 2014.

A diferença dessa negociação é a demora para fechar um acordo semelhante ao do Palmeiras – sete anos, em 2020. Com a quantia desvalorizada, o Corinthians recebe, atualmente, menos do que o Allianz paga à WTorre. Com os valores corrigido, os valores giram na casa R$ 20 milhões anuais.

Dupla San-São

O São Paulo é o clube que fechou o menor tempo de contrato: três anos, no valor de R$ 75 milhões, com a Mondelez, empresa do ramo alimentício, para divulgar a marca “Bis”. Sem reajustes, o clube recebe R$ 25 milhões anuais, valor que também contabiliza as ações de marketing da marca no MorumBis – cabine do VAR, placas de publicidade, telão, fachada do estádio, entre outros itens.

O Santos irá anunciar, oficialmente, a Viva Sorte como nova parceira nesta sexta-feira, em entrevista coletiva do presidente Marcelo Teixeira com representantes da empresa de capitalização. Mas nesta segunda-feira, em reunião do Conselho Deliberativo, ele revelou o acerto de R$ 150 milhões por dez anos de contrato – R$ 15 milhões anuais. O estádio se chamará Vila Viva Sorte. O acordo é visto como uma vitória santista para possibilitar o aporte financeiro necessário para a construção do novo estádio. Em setembro de 2023, ainda na gestão do presidente Andrés Rueda, o Santos assinou um Memorando de Entendimento com a WTorre para construir sua nova arena, com capacidade para receber 35 mil torcedores, muito superior ao limite atual, que é de 16 mil. A assinatura liberou o início dos processos para a regularização do projeto e captação de verbas para as obras Diferentemente do Allianz Parque, a construtora não participou das negociações junto ao Santos para fechar com a Viva Sorte e não receberá, diretamente, qualquer quantia pelo contrato de naming rights. Teixeira garantiu, no entanto, que o acordo irá se manter durante e após a construção da nova casa.

Quem ganha mais?

Ao final, o maior contrato – em valor agregado e anual – é o do Allianz Parque, que já supera a casa dos R$ 300 milhões. Mas, como explicado, a WTorre recebe a maior parte neste acordo. Ao Palmeiras, ‘sobra’ uma pequena porcentagem, dos R$ 28 milhões anuais. Mensalmente, a construtora também repassa uma quantia, referente à exploração do espaço, com publicidade, eventos, ações e shows.

O Corinthians recebe R$ 20 milhões por ano da Hypera Pharma. Mesmo assim, vale o destaque que a maior parte deste montante é revertido para a quitação da Arena. Em 2023, o clube chegou a trabalhar junto à Caixa uma forma de encerrar a dívida e, nesta, considerava mais de R$ 300 milhões que seriam utilizados do valor pago ao naming rights.

Santos e Viva Sorte não revelaram detalhes do contrato – se o valor será revertido integralmente ou parcialmente para viabilizar a construção da arena, como o presidente Marcelo Teixeira afirmou em coletiva, mas o valor anual parte dos R$ 15 milhões.

Anualmente, mesmo que tenha o menor tempo de contrato dos quatro grandes, o São Paulo é quem mais recebe diretamente pelos naming rights e ações junto à Mondelez, na casa dos R$ 25 milhões, já que o Palmeiras divide com a WTorre os valores do acordo. Não há informações sobre uma possível extensão contratual após 2026.