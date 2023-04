Namorada de Piqué teria tido caso com Pep Guardiola, diz jornal espanhol

A vida amorosa de Piqué segue sendo notícia na imprensa europeia. De acordo com uma publicação do El Comercio, da Espanha, Clara Chía, namorada do ex-jogador do Barcelona, teria se envolvido em um caso com Pep Guardiola, técnico do Manchester City que treinou o ex-zagueiro no time da Catalunha.

De acordo com a publicação, Pique teria traído a atual namorada com uma jovem advogada. Ao saber disso, Clara Chía teria tido um caso com Pep Guardiola, quem conhece por ter estudado na mesma escola que os filhos do treinador do Manchester City. Vale lembrar que Guardiola é casado com Cristina Serra desde 2014 e tem três filhos com a mulher, Maria, Marius e Valentina.

Pep Guardiola pode ter tido caso com Clara Chía, namorada de Piqué Foto: AP Photo/Jon Super

POLÊMICA SEPARAÇÃO DE SHAKIRA

Piqué e Shakira se separaram no início do ano. A imprensa espanhola noticiou que a cantora colombiana pediu o divórcio após tomar conhecimento de uma relação extraconjugal do zagueiro. A primeira pista da traição teria sido uma geleia de Shakira que o atleta detestava, mas a cantora notou que o produto havia sido consumido por outra pessoa.

Em janeiro deste ano, o ex-jogador anunciou oficialmente seu namoro com a modelo espanhola Clara Chía, publicando uma foto dos dois juntos. Ela é apontada como pivô da separação do futebolista e a cantora colombiana. O novo casal já estaria pensando em casamento. O assunto tomou conta da Espanha. Ainda em janeiro, repercutiu nas redes um vídeo publicado por Shakira cantando a música “Kill Bill”, da cantora SZA. “Eu talvez, eu talvez mate meu ex, não é a melhor ideia. A nova namorada dele será a próxima, como vim parar aqui?”, foi o trecho da música selecionado pela cantora.

Desde a oficialização da separação, Shakira e Piqué têm trocado inúmeras farpas e cutucadas pelas redes. A mais famosa delas foi o lançamento da música “Shakira BZRP Music Sessions 53″, em que a cantora forma parceria com o DJ Bizarrap.

Continua após a publicidade

A letra da música é composta por um série de ironias e mensagens indiretas que seriam para Piqué. Em certo momento da canção, a colombiana afirma que o jogador trocou uma Ferrari por um Twingo e um Rolex por um Cássio: “As mulheres já não choram, as mulheres faturam”. A música já conta com cerca de 440 milhões streams no Spotify.