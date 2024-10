Namoro de Ballack com jovem modelo gera polêmica e especulações sobre filho morto

Nas últimas semanas, Michael Ballack, ex-jogador alemão, teve sua vida pessoal em destaque na mídia devido ao relacionamento com a modelo Sophia Schneiderhan. No início de outubro, o casal tornou a relação pública, após especulações de que ela teria sido namorada de Emilio Ballack, ex-jogador e filho de Michael, morto em 2021 em acidente de quadriciclo em Tróia, no litoral sul de Portugal.

PUBLICIDADE Michael Ballack e Sophia se aproximaram em 2022. Publicações levantaram a possibilidade de que Sophia teria se relacionado com Emilio antes da morte do ex-jogador – seja um relacionamento amoroso ou uma amizade. Além disso, a diferença de idade do casal (48 e 23 anos, respectivamente) levantou suspeitas. O alemão precisou vir a público desmentir as acusações. Ele também garantiu que tomará as “medidas legais” para proteger sua privacidade. “Devido às recentes reportagens da mídia, sinto-me obrigado a fazer o seguinte esclarecimento: A minha companheira de vida Sophia não é ex-namorada do meu filho morto, nem era amiga dele. Tomaremos medidas legais contra estas inverdades e pediremos que respeitem a nossa privacidade”, afirmou.

Sophia e Ballack se relacionam há pelo menos dois anos, mas tentavam manter um namoro discreto, longe das redes sociais. A modelo iniciou a carreira aos 13 anos e conta com mais de 130 mil seguidores nas redes sociais. Em setembro, publicou pela primeira vez uma foto ao lado do alemão em Sylt, uma das ilhas ao norte da Alemanha. Eles se aproximaram após o acidente do filho de Ballack.

Ela viveu boa parte de sua vida em Munique, mas estudou, ainda na infância, na França. Por isso, é fluente em francês. Ballack não é o primeiro homem mais velho com que Sophia se relaciona. Quando tinha 18 anos, seu primeiro namorado era quase dez anos mais velho.