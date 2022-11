Napoli bate Atalanta de virada e amplia folga na liderança do Campeonato Italiano

Publicidade

O Napoli mostrou seu poder de reação diante da Atalanta neste sábado, conseguiu mais uma vitória e aumentou a folga na liderança do Campeonato Italiano. Jogando no estádio Gewiss, em Bérgamo, pela 13ª rodada, o Napoli venceu de virada por 2 a 1 e se manteve invicto no torneio, com 11 vitórias e dois empates.

O clube napolitano possui 35 pontos, no topo da tabela, e abre oito pontos de vantagem para o vice-líder, que é justamente a Atalanta, com 27 pontos. Além de estar invicto no Campeonato Italiano e classificado com antecedência para as oitavas de final da Liga dos Campeões, o Napoli mantém grande momento neste início de temporada. O time de Luciano Spalletti chega a nove vitórias consecutivas no torneio nacional.

Jogando diante de sua torcida, a Atalanta fez um bom início de jogo. Após revisar o VAR, a arbitragem viu toque na mão de Osimhen e marcou pênalti para a Atalanta, após confusão na área. Lookman foi para a cobrança e não deu chances para o goleiro adversário. O camisa 11 marcou seu sexto gol e abriu o placar para o time de Bérgamo, aos 18 minutos.

Osimhen foi o nome do jogo com um gol e uma assistência na virada para 2 a 1 fora de casa , Foto: AP / AP

Em grande fase, o Napoli reagiu com muita rapidez e já havia empatado o duelo aos 35 minutos. Zielinski fez boa jogada e cruzou na área para Osimhen cabecear e empatar o duelo aos 23. Mais tarde, Osimhen ganhou disputa no corpo e tocou para Eljif Elmas dominar na área e finalizar para fazer 2 a 1.

A Atalanta começou o segundo tempo tentando fazer pressão, mas o Napoli não se apavorou e manteve o controle da partida. Os mandantes chegaram a acertar o travessão na melhor chance. O time de Nápoles ainda esteve perto de marcar o terceiro em chance de Giovanni Simeone.

O Napoli terá mais dois jogos em casa antes de encerrar o ano de 2022, que terá pausa para a Copa do Mundo. O time de Nápoles enfreta o Empoli no meio da próxima semana e a Udinese no próximo sábado, ambos no estádio Diego Armando Maradona. Já a Atalanta visita o Lecce na próxima rodada e fecha o ano em casa contra a Internazionale.

OUTROS JOGOS

Mais cedo neste sábado, o Empoli venceu o Sassuolo por 1 a 0, e subiu para a 12ª posição, com 14 pontos. O Sassuolo vive momento ruim, com quatro derrotas nos últimos cinco jogos e soma 15 pontos, em 11º. Nono colocado (17 pontos), o Salernitana empatou por 2 a 2 com o Cremonese, que é o único time que ainda não venceu na competição, ficando em 18º, com seis pontos.