Napoli supera a Roma com pinturas e amplia vantagem no Italiano para 13 pontos

O embalado Napoli continua sem oponentes no Campeonato Italiano. Neste domingo, com direito a pinturas de Osinhem e Giovanni Simeone, abriu o segundo turno superando a Roma, por 2 a 1, no Estádio Diego Armando Maradona, e ampliou sua vantagem no topo de classificação para 13 pontos após tropeços de Milan e Lazio. Depois de passar sustos na etapa final, a equipe de Luciano Spalletti buscou a vitória no fim.

São incríveis 17 vitórias em 20 rodadas e 53 pontos somados. Única a conseguir superar o Napoli na competição, a Inter de Milão aparece no segundo lugar, com 40, seguida por Lazio e Atalanta. O Milan despencou para quinto e a Roma, para sexto.

Napoli's Khvicha Kvaratskhelia, right, and Roma's Leonardo Spinazzola, left, fight for the ball during the Serie A soccer match between Roma and Napoli at the Diego Armando Maradona stadium in Naples, Italy, Sunday, Jan. 29, 2023. (Alessandro Garofalo/LaPresse via AP) Foto: AP / AP

Mesmo jogando em casa e sob enorme apoio das arquibancadas do estádio Diego Armando Maradona, foi o líder quem levou o primeiro susto. Após cruzamento, o goleiro Meret saiu estabanado, trombou com o zagueiro Min Jae Kim e a bola passou raspando.

Diante de um rival bem postado em campo, o Napoli sofria para criar jogadas ofensivas e apenas rodada a bola com toques curtos. Na primeira vez que conseguiu furar a parede defensiva dos romanos, abriu o placar com golaço do artilheiro Osinhem, agora com 14 bolas nas redes adversárias na temporada.

Mário Rui encontrou Kvaratskhelia livre na ponta esquerda, que cruzou para o nigeriano fazer uma pintura. O goleador dominou no peito, depois na coxa e bateu de primeira, mandando sem chances para Rui Patrício.

A estratégia defensiva de José Mourinho ruiu com o gol e a Roma se perdeu na partida. Além de não conseguir fazer a bola chegar no argentino Dybala, ainda via o Napoli pressionar pelo segundo gol. Zielinsky quase ampliou. Mandou pelo alto. Apenas aos 37 que os visitantes conseguiram criar uma chance. Também com finalização ruim.

Antes do fim da primeira etapa, Lozano deixou escapar chances de aumentar e quase o Napoli acabou castigado em contragolpe veloz da Roma. O cruzamento para trás terminou em bomba de Spinazzola espalmada por Meret.

Mourinho abriu a Roma no intervalo para buscar o empate com entrada de El Shaarawy. Pela frente, tinha a melhor defesa da competição. Em uma cabeçada de Ibanez e desviada por Osinhem, Meret salvou o líder de levar o empate em milagre. Em jogo mais aberto, as chances apareciam de ambos os lados e com os visitantes melhorando bastante.

A ousadia da Roma surtiu efeito aos 29 minutos. Pouco tempo após perder o artilheiro Abraham, machucado, viu El Shaarawy aparecer livre na segunda trave e desviar cruzamento de Zalewsky para empatar.

Tropeçar em casa estava fora dos planos do Napoli e um belo chute de Giovanni Simeone, no ângulo, após girar sobre a marcação, definiu o triunfo aos 41 minutos do segundo. O Napoli, após susto, fez mais uma festa no Italiano.