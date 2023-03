Napoli x Eintracht Frankfurt: onde assistir, horário e escalação das equipes

Líder do Campeonato Italiano, o Napoli tem ótima vantagem na Champions League e é favorito para alcançar as quartas de final do torneio continental. Nesta quarta-feira, diante de seus torcedores, os napolitanos querem confirmar a classificação diante do Eintracht Frankfurt. No jogo de ida, os alemães não conseguiram segurar o ímpeto dos visitantes e perderam por 2 a 0.

Na Itália, o Napoli pode perder por até um gol de diferença que garantirá a classificação. O Frankfurt está obrigado a vencer por dois de diferença para levar o jogo para os pênaltis ou por três para garantir a vaga diretamente nos 90 minutos.

NAPOLI x EINTRACHT FRANKFURT

Data : 15/03 (quarta-feira).

: 15/03 (quarta-feira). Horário : 17h.

: 17h. Local : Estádio Diego Armando Maradona, em Nápoles (Itália).

: Estádio Diego Armando Maradona, em Nápoles (Itália). Torneio: Champions League (oitavas de final - volta).

Napoli e Eintracht Frankfurt medem forças nesta quarta-feira. Foto: Arte/ Estadão

ONDE ASSISTIR

TNT (TV fechada)

HBO Max (Streaming)

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS

NAPOLI : Meret; Di Lorenzo, Kim Minjae, Rrahmani e Mário Rui; Anguissa, Zielinski e Lobotka; Lozano (Politano), Osimhen e Kvaratskhelia. Técnico : Luciano Spalletti.

: Meret; Di Lorenzo, Kim Minjae, Rrahmani e Mário Rui; Anguissa, Zielinski e Lobotka; Lozano (Politano), Osimhen e Kvaratskhelia. : Luciano Spalletti. EINTRACHT FRANKFURT: Trapp; Tuta, Hasebe e Ndicka; Buta, Sow, Rode e Max; Kamada, Götze e Borré. Técnico: Oliver Glasner.

ÚLTIMOS RESULTADOS