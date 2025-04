Napoli x Empoli no Campeonato Italiano: onde assistir ao vivo, horário e escalação

Válida pela trigésima segunda rodada do Campeonato Italiano, a partida entre Napoli e Empoli está marcada para acontecer nesta segunda, a partir das 15h45 (horário de Brasília). Sediado no Estádio Diego Armando Maradona, em Nápoles, o jogo contará com transmissão oficial para o Brasil feita pelo serviço de streaming Disney+.

O Napoli recebe o Empoli para um confronto que oferece três pontos importantes para as duas equipes. Vice-líder, o time mandante está a somente seis pontos da Inter de Milão, que lidera o campeonato. Último a jogar na rodada, time napolitano tem uma partida a menos que os demais clubes do torneio, e por isso pode ir para a próxima disputa a somente três pontos do primeiro colocado. Uma vitória seria essencial também para pegar distância da Atalanta, terceira colocada que vem com 61 pontos, apenas quatro a menos.

Veja onde assistir a Napoli x Empoli ao vivo Foto: Arte/Estadão

Já o Empoli luta contra o rebaixamento. A poucas rodadas do fim do torneio, o time é, atualmente, o décimo oitavo colocado da tabela de classificação geral. O Campeonato Italiano, com 20 participantes, rebaixa três times por temporada. Com somente 24 pontos, o clube pode aliviar sua situação ainda nessa rodada, caso vença o Napoli. À sua frente, está o Lecce, com 26 pontos — distância suficiente para ser ultrapassada com apenas um jogo vencido.

NAPOLI X EMPOLI: SAIBA TUDO SOBRE O JOGO DO CAMPEONATO ITALIANO

Data: 14/04/2025

14/04/2025 Horário: 15h45 (horário de Brasília)

15h45 (horário de Brasília) Local: Estádio Diego Armando Maradona, em Nápoles (ITA)

Publicidade

ONDE ASSISTIR A NAPOLI X EMPOLI AO VIVO

Disney+ (streaming)

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO NAPOLI

NAPOLI: Scuffet; Mazzocchi, Rrahmani, Buongiorno, Olivera; Gilmour, Lobotka, McTominay; Politano, Lukaku, Neres. Técnico: Antonio Conte.

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO EMPOLI

EMPOLI: Vasquez; Goglichidze, Marianucci, Viti; Gyasi, Grassi, Henderson, Pezella; Espósito, Cacáce; Colombo. Técnico: Roberto D’Aversa.

ÚLTIMOS RESULTADOS DE NAPOLI E EMPOLI

07/04 - Bologna 1 x 1 Napoli - Campeonato Italiano

06/04 - Empoli 0 x 0 Cagliari - Campeonato Italiano