O jogo entre Napoli e Fiorentina, deste domingo, é marcado pela igualdade. As duas equipes estão tecnicamente empatadas no Campeonato Italiano. O que muda é apenas um gol a favor do time de Nápoles, que o coloca na 4ª colocação. O rival, entretanto, quer estragar a festa do estádio Diego Armando Maradona e chegar ao top 3 do Calcio. A bola rola às 15h45 (horário de Brasília).

A campanha dos adversários é exatamente a mesma: são 14 pontos em sete jogos, com quatro vitórias, dois empates e uma derrota para cada um. O Milan é o líder do Italiano, com 21 pontos, seguido pela Internazionale com 19 e a Juventus com 17.

Napoli x Fiorentina: onde assistir, horário e escalação das equipes Foto: Arte/Estadão

LOCAL, DATA E HORÁRIO:

LOCAL : Nápoles, Itália.

: Nápoles, Itália. ESTÁDIO : Estádio Diego Armando Maradona.

: Estádio Diego Armando Maradona. DATA : 08/10/2023.

: 08/10/2023. HORÁRIO: 15h45 (horário de Brasília).

ONDE ASSISTIR:

Star+ (streaming).

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS:

NAPOLI - Técnico : Luciano Spalletti.

- : Luciano Spalletti. FIORENTINA - Técnico: Vincenzo Italiano.

ÚLTIMOS RESULTADOS: