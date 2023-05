Napoli x Fiorentina: onde assistir, horário e escalação das equipes

Napoli e Fiorentina se enfrentam hoje, dia 7, às 13h (horário de Brasília), em jogo válido pela trigésima quarta rodada do Campeonato Italiano. O confronto ocorre em Nápoles, na Itália, no estádio Diego Armando Maradona.

A espera enfim se encerrou. Após 33 anos, o Napoli finalmente voltou a ser campeão da Itália. O clube, que conquistou o título fora de casa na rodada passada, retorna aos seus torcedores com o tão sonhado Scudetto. A equipe de Luciano Spalletti espera superar os dois últimos empates e dar um show para os napolitanos digno de um vencedor nacional.

Em Nápoles, a torcida do Napoli faz a festa após a conquista do título do Campeonato Italiano. Foto: Carlo Hermann / AFP

Do outro lado, a Fiorentina joga com a cabeça na Conference League. O time do técnico Vincenzo Italiano está em oitavo lugar, mas não tem chances de se classificar para competições europeias por meio da liga nacional. No próximo domingo, no entanto, a equipe enfrenta o Basel no primeiro jogo da semifinal.

LOCAL, DATA E HORÁRIO

LOCAL: Nápoles, Itália.

ESTÁDIO: Diego Armando Maradona.

DATA: 07 de maio de 2023.

HORÁRIO: 13:00(de Brasília).

ONDE ASSISTIR

ESPN 4 (TV Fechada)

Star+ (Streaming)

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS

NAPOLI : Meret; Di Lorenzo, Kim, Rrahmani e Olivera; Anguissa, Lobotka e Zielinski; Lozano, Osimhen e Kvaratskhelia. Técnico : Luciano Spalletti.

: Meret; Di Lorenzo, Kim, Rrahmani e Olivera; Anguissa, Lobotka e Zielinski; Lozano, Osimhen e Kvaratskhelia. : Luciano Spalletti. FIORENTINA: Terracciano; Dodo, Milenkovic, Igor e Terzic; Amrabat e Mandragora; Kouame, Barak e Saponara; Jovic. Técnico: Vincenzo Italiano.

ARBITRAGEM

Árbitro: Matteo Marchetti (ITA)

ÚLTIMOS RESULTADOS