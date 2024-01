Napoli x Fiorentina: onde assistir, horário e escalações das equipes

Esta é a primeira vez que a competição terá um formato com quatro times. O Napoli, atual campeão italiano, encara a Fiorentina, vice-campeã da Copa da Itália, enquanto a Lázio, segunda colocada no campeonato nacional, enfrenta a Inter de Milão, campeão do torneio de mata-mata. Esta também é a primeira vez que o torneio acontece na Arábia Saudita. O país árabe receberá ainda outras cinco edições da Supercopa da Itália.

Após fazer uma temporada espetacular em 2022/23, o Napoli vive momento irregular. O time é apenas o oitavo no Campeonato Italiano, com 31 pontos. O time passou em segundo em sua chave na Champions League e deu o azar de cair com o Barcelona no sorteio das oitavas. Já a Fiorentina faz boa campanha no campeonato nacional, em quarto lugar, com 34 pontos. A Inter de Milão lidera, com 51.