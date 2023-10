Napoli x Real Madrid: onde assistir, horário e escalação das equipes

Vai rolar a bola na Itália! Napoli e Real Madrid se enfrentam nesta terça-feira, 3, às 16h, no estádio Diego Armando Maradona. A partida vale a liderança do grupo C da Champions League. Depois de vencer fora de casa, os italianos buscam fazer valer o fator casa e tentam superar o maior campeão da história da competição.

Embalado com duas vitórias seguidas no Campeonato Italiano, o Napoli quer somar os primeiros três pontos na Champions League diante de seu torcedor. Com uma derrota em oito jogos oficiais na temporada, a equipe de Rudi Garcia manterá a equipe base dos últimos jogos e terá o trio Politano, Osimhen e Kvaratskhelia em seu ataque.

Líder do Campeonato Espanhol depois de oito partidas, o Real Madrid chega embalado para a partida. Sem perder há três partidas, a equipe de Carlo Ancelotti teve a volta de Vini Jr no triunfo do último fim de semana, contra o Girona fora de casa. Para esta terça-feira, a equipe espanhola continua tendo probloemas para formar sua defesa e terá Carvajal, Rudiger, Nacho e Fran Garcia no setor.

Napoli x Real Madrid - Champions League Foto: Arte Estadão

NAPOLI X REAL MADRID: QUANDO É, HORÁRIO E LOCAL

DATA: 03/10 (terça-feira).

HORÁRIO: 16h

LOCAL: Estádio Diego Armando Maradona, em Napolés

ONDE ASSISTIR NAPOLI X REAL MADRID AO VIVO

TNT

SBT

HBO Max

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS DE NAPOLI E REAL MADRID

NAPOLI : Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Natan e Olivera; Anguissa, Lobotka e Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia Técnico : Rudi Garcia

: Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Natan e Olivera; Anguissa, Lobotka e Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia : Rudi Garcia REAL MADRID: Kepa; Carvajal, Rudiger, Nacho (Alaba) e Fran Garcia; Camavinga, Tchouameni, Valverde e Bellingham; Rodrygo e Vini Jr. Técnico: Carlo Ancelotti.

ÚLTIMOS RESULTADOS