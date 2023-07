Narrador australiano é criticado após falas machistas sobre atleta que estava grávida

O narrador australiano David Basheer foi duramente criticado após tecer comentários machistas sobre a meia Katrina Gorry durante a transmissão do canal SBS da partida entre as Matildas e a Irlanda na manhã de ontem, dia 20.

Durante o jogo da Copa do Mundo de 2023, Basheer comentou que a “maternidade não enfraqueceu o espírito competitivo” da jogadora australiana. Gorry se tornou mãe em 2021 e, após passar alguns meses foras dos gramados para se dedicar a maternidade, voltou aos campos. Internautas criticaram a fala do comunicador e questionaram se o mesmo seria dito para um homem que foi pai.

A atacante americana Alex Morgan e sua filha, Charlie. Foto: Julio Cortez/AP Photo

Quem também falou sobre maternidade no futebol foi Alex Morgan, uma das mais importantes jogadoras da seleção norte-americana. Morgan, que é mãe desde 2020, contou a revista People que a maternidade lhe tornou uma jogadora melhor.

De acordo com a atacante, a mudança fez com que ela adaptasse seus estilo de jogo e se tornasse uma atleta mais “equilibrada”. “Não me senti super rápida imediatamente. Eu já tinha adaptado meu jogo, de achar espaços sem ter que usar minha velocidade. Quando eu voltei a ganhar mais agilidade, consegui unir as duas habilidades um pouco mais. Sinto que estou me encontrando mais bem posicionada e convertendo boas chances em gol com mais frequência do que nunca”, disse.

Alex Morgan é mãe de Charlie, de 3 anos, e Katrina Gorry é mãe de Harper, que fará dois anos em breve.