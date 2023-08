Nashville x Inter Miami: onde assistir, horário e escalação das equipes

Agora é a decisão. Neste sábado, 19, Nashville e Inter Miami decidem a primeira edição da Leagues Cup, torneio entre as ligas do México, Estados Unidos e Canadá. A partida é a primeira final de Lionel Messi com a camisa do time de Miami e a equipe busca entrar para a história da competição com o título.

Invicto, dono do melhor ataque e do artilheiro da competição. É assim que chega o Inter Miami para a partida. Comandado e com Messi como capitão, o time espera superar a pressão da torcida adversária e o time em campo para conquistar o título histórico neste sábado.

Inter Miami x Nashville - Leagues Cup Foto: Arte Estadão

LOCAL, DATA E HORÁRIO

LOCAL: Nashville.

ESTÁDIO: Geodis Park.

DATA: 19/08/2023 (sábado).

HORÁRIO: 22h (horário de Brasília).

ONDE ASSISTIR

MLS Season Pass, no Apple+ (Streaming)

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS

NASHVILLE: Panicco, Moore, Zimmerman, MacNaughton, Lovitz, McCarty, Muyl, Anunga, Mukhtar, Bunbury, Shaffelburg. Técnico: Gary Smith.

Gary Smith. INTER MIAMI: Callender; Yedlin, Miller, Kryvtsov e Jordi Alba; Sergio Busquets, Arroyo e Diego Gómez; Robert Taylor, Lionel Messi e Josef Martínez. Técnico: Tata Martino.

ÚLTIMOS RESULTADOS