Náutico quebra jejum e vence Ituano, mas continua na lanterna da Série B

Enfim, depois de quatro derrotas seguidas, o Náutico conseguiu se reabilitar na Série B do Campeonato Brasileiro. Na noite desta sexta-feira, no jogo de abertura da 28ª rodada, venceu o Ituano por 2 a 0, no Estádio dos Aflitos. O time paulista até começou melhor, mas os donos da casa dominaram o segundo tempo e, com gols de Geuvânio e Souza, quebraram o jejum.

Apesar da vitória, o Náutico segue na lanterna com 24 pontos, mas diminuiu a distância para sair da zona de rebaixamento que agora é de quatro pontos. A delegação foi recebida no estádio sob protestos da torcida, que portava faixas e atirou ovos contra o ônibus. Já o Ituano chegou à segunda derrota seguida e aparece na nona posição, com 37 pontos.

Geuvânio abriu o marcador para a equipe do Náutico

O Ituano foi superior no primeiro tempo. Logo aos seis minutos, quase abriu o placar com Aylon. Ele pegou a sobra de um rebote dado pelo goleiro Jean, que bateu roupa após uma cabeçada de Léo Ceará. Mas, mesmo de frente para o gol, mandou para fora. Aos 27 minutos, foi a vez de Kaio ter a chance para o time paulista, em um chute cruzado, mas dessa vez Jean conseguiu espalmar para fora.

A resposta do Náutico veio apenas nos minutos finais. Aos 42, Júlio recebeu na área e soltou a bomba, mas bem posicionado Jefferson Paulino fez a defesa. No lance seguinte, Everton chutou rasteiro e a bola saiu tirando tinta da trave.

Na volta do intervalo, o duelo seguiu movimentado e depois de algumas chances para os dois lados, o Náutico, enfim, abriu o placar aos 31 minutos. Em um contra-ataque rápido, Pedro Vitor encontrou Geuvânio invadindo a área. Ele bateu rasteiro e a bola passou no meio das pernas de Jefferson Paulino.

Depois disso, o Náutico cresceu e minutos depois marcou o segundo gol, de pênalti. Aos 40 minutos, Geuvânio foi derrubado na área e o árbitro sinalizou a penalidade. Souza foi para a cobrança e não desperdiçou. O Ituano até tentou responder, mas não teve tempo.

Os dois times voltam a campo no próximo final de semana para a disputa da 29.ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Na sexta-feira (9), o Náutico recebe o Brusque, no Estádio dos Aflitos, às 21h30. No sábado (10), o Ituano encara o Tombense, no estádio Novelli Júnior, às 11h da manhã.

FICHA TÉCNICA

NÁUTICO 2 X 0 ITUANO

NÁUTICO - Jean; Victor Ferraz, Arthur, João Paulo e João Lucas; Souza (Djavan), Richard Franco (Luís Felipe) e Thomaz; Everton Brito (Pedro Vitor), Júlio (Luís Felipe) e Kieza (Geuvânio). Técnico: Dado Cavalcanti.

ITUANO - Jefferson Paulino; Raí Ramos, Lucas Dias, Carlão e Mário Sérgio (Roberto); Lucas Siqueira, Kaio (Vinícius Jaú), Léo Ceará (Gerson Magrão), Caíque e Gabriel Barros (Vinícius); Aylon (Brenner). Técnico: Carlos Pimentel.

GOLS - Geuvânio, aos 31, e Souza, pênalti, aos 40 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Marcelo de Lima Henrique (RJ).

CARTÕES AMARELOS - Luís Felipe (Náutico). Mário Sérgio, Lucas Siqueira e Lucas Dias (Ituano).

RENDA - R$ 284.206,00.

PÚBLICO - 9.725 total

LOCAL - Estádio dos Aflitos, no Recife (PE).