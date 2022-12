Nenhum jogador reserva do Brasil merece ser titular nas oitavas pelo que mostrou contra Camarões

Nenhum dos reservas do Brasil merece ser titular na seleção brasileira após a apresentação do time na derrota para Camarões por 1 a 0. E nem tanto pelo resultado, mas pela atuação individual. Não dá para entrar no mérito do conjunto da equipe, porque isso não existiu nesta terceira partida da seleção na Copa do Catar. Nenhum deles foi bem, nem mesmo alguns apontados como boas opções, caso de Rodrygo na vaga de Neymar.

O bom atacante do Real Madrid se perdeu no meio de campo, mesmo a despeito de sua louvável disposição para ajudar. Ele não ajudou. Confesso que nunca olhei para Rodrygo como um cara articulador de jogadas. Ele foi uma invenção de Tite, talvez pelo desespero com a ausência de seu melhor jogador, Neymar, machucado.

Comissão técnica ouve o hino antes do jogo com Camarões: no alto Alex Sandro, Danilo e Neymar Foto: Antonio Lacerda / EFE

Outro que poderia entrar no time principal era Bruno Guimarães. Mas também foi mal contra os camaroneses. Ficou entre marcar e atacar. Não fez nem uma coisa nem outra. Entendia que Antony poderia incendiar o lado direito, melhor até do que Raphinha. Ocorre que o atacante do United ciscou e não fez muita coisa. Gabriel Jesus parece fadado a jogar Copas e não marcar gols. Um atacante vive de gols. Ele se perdeu na seleção com tantas ‘recomendações’ para marcar, fechar os lados, ajudar no meio, seguir os rivais... Não dá! Atacante de área tem de ser atacante de área, estilo Richarlison. O cara tem de ficar ali atento por uma migalha de bola durante os 90 minutos. Quando ela chega, pau para o gol. Sem essa de correr atrás dos adversários.

Alex Telles não fez grandes coisas, mas era cotado para continuar no time porque Alex Sandro ainda está machucado. O lateral-esquerdo se machucou também e foi mais um que deixou o campo chorando, abrindo um problemão para Tite. Simplesmente não há lateral inteiro no elenco a não ser Daniel Alves, que não tem condições de correr atrás dos rápidos sul-coreanos nas oitavas.

Para não dizer que não gostei de nenhum do Brasil nesta sexta, Fabinho foi correto. Jogou simples e não comprometeu no meio. Sua posição é de Casemiro, então, ele não tem chance de entrar no time. Fred, que também não foi bem, deve mesmo ficar com a outra vaga de volante. Perdido contra Camarões, mas de confiança de Tite.

O mais lúcido no ataque foi Martinelli, com boa visão de jogo e algumas tentativas boas com bolas colocadas principalmente no primeiro tempo. O problema é que ele atua no mesmo lado de Vinicius Junior. Aí fica ruim para ele. Deve continuar no banco. Os flamenguistas Pedro e Everton Ribeiro ainda estão ‘fora’ da Copa.

Publicidade

Não estaria sendo justo com todos esses jogadores se não informasse que eles não funcionaram como time porque esse time não existe, só na cabeça de Tite mesmo. Não treinam como time e não jogam como time. Deu para ver no Lusail. A culpa de algumas seleções usarem formações reservas também é da Fifa, que deu pouco tempo para treinar (dez dias) e empilhou uma rodada na outra. O Brasil terá dois dias para se preparar para as oitavas.