Neto de Dener usa legado de ‘drible, velocidade e futebol objetivo’ do avô para se tornar jogador

O DNA que consagrou o camisa 10 Dener como um dos maiores jogadores de sua geração nos anos 1990 já começa a preparar um novo integrante para brilhar no cenário nacional. Aos 12 anos, o neto Rafael está de contrato assinado com o São Bernardo até o fim da temporada e já tem como primeiro desafio a disputa do Campeonato Paulista da categoria sub-13.

Meio-campo de origem, ele encontrou na lateral-direita a porta de entrada para escrever seus primeiros capítulos nos gramados. Focado no objetivo de se tornar um profissional, o garoto tem pela frente um torneio oficial como a grande oportunidade neste início. “O grupo é muito bom, o pessoal é unido e está sendo um aprendizado interessante jogar na lateral. O segredo é saber se posicionar, ter um bom cruzamento e tocar bem a bola”, afirmou o menino ao Estadão, com frases que já mostram um garoto maduro para sua idade.

Tratado como joia pela comissão técnica do clube, Rafael chegou ao time do ABC depois de brilhar no meio de campo do Centro da Coroa, time de garotos da Vila Maria, em São Paulo. Impressionado com o seu futebol ofensivo, Maurício Fortaleza Araújo, fundador do Estrela Dourada, equipe que fechou uma parceria para disputar o sub-11 e o sub-13 com a camisa do São Bernardo, formalizou o convite para a chegada do reforço.

“Vi um jogo dele e gostei muito. Nem sabia que era neto do Dener. O Rafael é muito rápido, tem um passe excelente e parte para cima dos marcadores. Achei que valia a pena ver seu desenvolvimento em um Campeonato Paulista. Ele ainda não tem a maturação física ideal para jogar no meio-campo, onde os meninos são um pouco maiores e mais fortes, mas está se adaptando bem à lateral”, afirmou Maurício.

Com 1,55m e 43 quilos, Rafael conta com a parceria do outro avô, Francisco Cavalcante, nesta empreitada de se tornar jogador de futebol. Ele é o encarregado de acompanhar o neto nos treinos e, na medida do possível, dá o suporte necessário. “O Rafael tem um fisiologista que o acompanha há um tempo. Na pandemia, contratamos um personal porque não queríamos que ele ficasse parado. Desde então, demos sequência. O que estiver ao nosso alcance para realizar o sonho do meu neto, nós vamos fazer”, afirmou Chicão.

Ciente das incertezas e armadilhas que o mundo do futebol oferece, Chicão disse que a preocupação da família é estabelecer limites para que a jovem promessa não queime etapas nesta fase de formação. Nem seja cobrado pelo o que seu avô mostrou em campo na Portuguesa e Vasco. “A prioridade vai ser sempre os estudos. Fazemos uma troca. Se o Rafael me der boas notas na escola, vai continuar com os treinos. Ele tem de ser criança com responsabilidades compatíveis com a sua idade.”

Rafael é neto de Dener, jogador que morreu no auge da carreira em um acidente de carro, em 1994 Foto: Taba Benedicto / Estadão

Herdeiro de um extraordinário jogador que teve a vida interrompida por um acidente de carro (Dener estava, inclusive, cotado para defender a seleção brasileira na Copa do Mundo dos Estados Unidos em 1994), Rafael já vem sendo blindado para se defender das inevitáveis comparações com o que o avô fez nos tempos de atleta. “Rafael é muito maduro neste ponto. Sabe que o futebol dos anos 90 era muito diferente do atual. Tem de entrar em campo preocupado em fazer o melhor e não deve aceitar ser comparado a ninguém”, afirmou Chicão.

SINTONIA COM O AVÔ FAMOSO E SONHO COM O REAL MADRID

Filho de Felipe Augusto, o agora aspirante a lateral acabou privado de conhecer Dener, que morreu no auge da carreira, quando defendia o Vasco, em 1994. Na esteira de um caminho que foi trilhado com desenvoltura pelo parente ilustre, Rafael recorre ao youtube para tentar assimilar as lições deixadas pelo avô que fez história principalmente com a camisa da Portuguesa.

“Acho que a maior referência que meu avô deixou para mim é o drible, a velocidade e o futebol objetivo. Do jogo rápido, de ir para cima. Gosto muito de ver seus vídeos. Penso muito nele (Dener). Sempre costumo rezar antes de entrar em campo e tenho até uma superstição de entrar com o pé direito e dar três pulinhos no campo”, comentou Rafael.

Dener era um inferno para os zagueiros. Leve e rápido, suas arrancadas eram ‘imparáveis’. Tinha no drible e no controle da bola e das ações em campo suas principais características. Ele parecia brincar jogando futebol. Tudo parecia fácil para ele. E sempre chegada na frente dos marcadores. Era rápido e inteligente. Ele teve problemas na infância. O futebol era sua grande chance também. Jogou na Portuguesa antes de ir para o Vasco. Foi no Rio, num acidente de carro como passageiro, que morreu. Ele tinha 23 anos. Era 1994.

Numa idade onde os sonhos são permitidos, a promessa do São Bernardo também abre espaço a voos maiores. Jogar no Real Madrid é uma dessas metas. Mas para dar ação às suas palavras, ele se apega a um versículo bíblico para manter o foco. “Tudo posso naquele que me fortalece. Levo isso para minha vida para tentar conseguir os meus objetivos”, afirmou em tom resignado.

Nesta nova fase em que está jogando como defensor no São Bernardo, o questionamento foi em cima de quais jogadores o inspiram para conseguir criar uma identidade e ganhar espaço entre os meninos do grupo nesta nova posição. “Gosto muito do Hakimi, do Paris Saint-Germain. Ele faz muito bem a função na Europa e é um dos melhores do time francês. Já aqui no Brasil, eu presto mais atenção no Igor Vinícius, do São Paulo, e no Marcos Rocha, do Palmeiras. São os dois que eu mais gosto.”

Técnico do sub-13, Magal comentou do perfil técnico do Rafael e de sua relação com os companheiros. “Ele chegou no grupo agora e estamos tentando otimizar suas qualidades. Vamos adaptando suas características para encaixá-lo na melhor posição. Quanto ao relacionamento com os meninos, é exemplar. Está ambientado e aceita as ordens sem problema. É um menino muito bom e de grupo”, disse.

Rafael, neto de Dener, durante treino do São Bernardo Foto: Taba Benedicto / Estadão

A parceria do São Bernardo com o clube Estrela Dourada ajuda a aumentar a competitividade da equipe na disputa do Campeonato Paulista da base. Segundo Maurício, a estrutura acaba por motivar mais os meninos nos jogos com as equipes de São Paulo.

“Temos o campo sintético com dimensões oficiais e uma equipe técnica com integrantes gabaritados. Todos têm licença A, B ou C da CBF Academy. Oferecemos uniformes, preparação física, treinamento de goleiros e toda a parte de suplementação durante treinos e jogos para que se desenvolvam mais rápido. Damos transporte para as partidas e jogos contra grandes times da Série A. É o primeiro choque de realidade para eles no mundo do futebol.”

Pronto para dar o pontapé inicial, Rafael coloca à prova o DNA que o avô Dener consagrou em sua curta carreira. Apesar da pouca idade, ele diz estar pronto para esse desafio. “Jogar futebol é o meu sonho e vontade de vencer nunca vai faltar. Então, é viver um dia de cada vez”, afirmou.