Neto se veste de ‘sogra de Vítor Pereira’ após derrota do Flamengo na Recopa; veja vídeo

O ex-jogador Neto tem sido um apresentador irreverente, muito mais do que era como atleta nos seus tempos de Corinthians. E olha que ele nunca foi um jogador tipo padrão, desses de aceitar tudo e não contestar nada. No dia seguinte à derrota do Flamengo para o Independiente del Valle, na decisão da Recopa, o apresentador apareceu na TV, para comandar seu programa “Os Donos Da Bola”, vestido de ‘sogra do técnico português Vítor Pereira’.

O treinador trocou o Corinthians pelo Flamengo no fim da temporada passada, sem antes alegar no clube paulista que não ficaria no Brasil por causa dos problemas de saúde da mãe de sua mulher. Dias depois, apareceu assinando contrato no clube do Rio. O tema, já superado pelos corintianos, voltou à tona na Band nesta quarta-feira, quando Neto se vestiu de sogra, com vestido e lenço na cabeça, para comentar o desastre, bem ao seu estilo, que foi o novo tropeço do Flamengo.

CRAQUE NETO VESTIDO DE SOGRA DO VITOR PEREIRA KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK pic.twitter.com/PWo2VV2tgv — Comentarios Sinceros do Craque Neto (conta parodia (@ComentCrakNeto) March 1, 2023

Neto aponta Vítor Pereira como um dos responsáveis pelo fracasso do time do Rio neste começo de ano. O Fla perdeu a Supercopa para o Palmeiras, ficou em terceiro lugar no Mundial de Clubes da Fifa e agora foi vaiado por sua torcida dentro do Maracanã após perder a Recopa nos pênaltis para o Del Valle.

Sua irreverência não tem limites, assim como sua forma dura e objetiva para comentar o futebol brasileiro. “Faltou coragem, faltou muita coragem ao Flamengo. Para mim, não falta coragem, porque eu tenho coragem de fazer coisas na TV que muita gente não tem. Aqueles que vão colocando empecilhos que o tio quebrou a unha, que o pai teve infarto. Que a sogra vai morrer”, disse o apresentador, um dos principais jogadores da história do Corinthians, em referência ao treinador do Flamengo.