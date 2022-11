Neuer revela câncer de pele e diz ter passado por três cirurgias no rosto

Publicidade

Manuel Neuer, um dos grandes nomes do futebol alemão, e goleiro do Bayern de Munique, revelou por meio das redes sociais, nesta quarta-feira, ter passado por três cirurgias no rosto para tratar de um câncer de pele.

Em um vídeo, onde ele lança uma marca de um produto de tratamento de pele e proteção solar juntamente com a tenista Angelique Kerber, o goleiro fala sobre o seu problema.

Leia também Fortaleza vive o seu melhor momento na temporada e tenta adiar título do Palmeiras no Brasileirão

O goleiro do Bayern de Munique e da seleção alemã, Manuel Neuer, disse que passou por tratamento contra um câncer de pele. Foto: AP Photo/Matthias Schrader, file

story

Neuer conta que tem uma cicatriz perto do nariz e que teve de ser operado três vezes. O jogador, no entanto, não disse quando as cirurgias foram feitas. No ano passado, o goleiro do Bayern de Munique foi fotografado com um emplastro sobre a área afetada.

A marca criada e chama Newkee. Os produtos são totalmente veganos. No vídeo de divulgação, Neuer fala sobre o assunto. “Temos histórias muito pessoas quando se trata de doenças de pele. No caso de Angelique, foi hiperpigmentação por causa do sol e, no meu caso, Câncer de pele no rosto, oq já fez com que operasse três vezes.”

Aos 36 anos, Neuer não joga desde o dia 8 de outubro por conta de uma lesão no ombro. De acordo com a comissão técnica do Bayer, ele pode voltar a jogar neste sábado, quando o Bayern enfrenta o Hertha Berlim, pelo Campeonato Alemão.

Continua após a publicidade

A previsão é de o goleiro participe de três jogos antes de se integrar à seleção alemã para a disputa da Copa do Mundo do Catar. A Alemanha está no Grupo E do Mundial e terá como adversários a Costa Rica, a Espanha e o Japão. A estreia está agendada para o dia 23 de novembro, contra os japoneses.