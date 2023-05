Newcastle x Arsenal: onde assistir, horário e escalação dos times

O Campeonato Inglês está chegando ao fim e, agora, toda partida é uma final. Neste domingo, 7, Newcastle e Arsenal se enfrentam no Estádio St. James Park, onde cada um dos clubes, com brasileiros como protagonistas, entrarão com seus sonhos na temporada em jogo.

Os comandados de Eddie Howie vem de boa sequência de resultados e ocupam atualmente a terceira colocação, que garante ida à Liga dos Campeões de 2023-2024 - para isso, precisam terminar entre os quatro. Já a equipe de Mikel Arteta, que chegou a ficar isolada na liderança, agora corre atrás do Manchester City, na ponta com quatro pontos de vantagem, sendo 12 ainda em jogo, pelo título.

Arsenal venceu seu último jogo no Campeonato Inglês, mas tirar título do Manchester City está cada vez mais difícil. Foto: Kin Cheung/AP Photo

NEWCASTLE X ARSENAL

DATA : 07/05/2023 (domingo).

: 07/05/2023 (domingo). HORÁRIO : 12h30.

: 12h30. LOCAL: St. James Partk, Newcastle (Inglaterra).

ONDE ASSISTIR

ESPN (TV fechada)

STAR+ (streaming)

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS

NEWCASTLE - Pope; Trippier, Schar, Botman e Burn; Willock, Bruno Guimarães e Joelinton; Murphy, Isak e Almiron. Técnico : Eddie Howie.

- Pope; Trippier, Schar, Botman e Burn; Willock, Bruno Guimarães e Joelinton; Murphy, Isak e Almiron. : Eddie Howie. ARSENAL - Ramsdale; White, Kiwior, Holding e Zinchenko; Xhaka e Partey; Saka, Odegaard e Gabriel Martinelli; Gabriel Jesus. Técnico: Mikel Arteta.

QUEM APITA?

Chris Kavanagh (Inglaterra).

ÚLTIMOS RESULTADOS