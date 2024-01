Newcastle x Manchester City: onde assistir, horário e escalação das equipes

O Manchester City, terceiro colado da Premier League, enfrenta o Newcastle neste sábado, 13, pelo Campeonato Inglês. A partida acontece no St. James’ Park, a partir das 14h30 (horário de Brasília). A equipe de Pep Guardiola ainda não terá Erling Haaland, que se recupera de lesão no osso do pé. A informação foi confirmada pelo treinador durante entrevista coletiva nesta semana.

Newcastle e Manchester City se enfrentam pelo Campeonato Inglês. Foto: Arte/ Estadão

NEWCASTLE X MANCHESTER CITY: SAIBA TUDO SOBRE O JOGO DA PREMIER LEAGUE

DATA: 13/01 (sábado).

HORÁRIO: 14h30 (de Brasília).

LOCAL: St. James’ Park, em Newcastle, Inglaterra.

ONDE ASSISTIR NEWCASTLE X MANCHESTER CITY AO VIVO

Star+ (streaming).

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS DE NEWCASTLE E MANCHESTER CITY

Continua após a publicidade

NEWCASTLE : Dúbravka; Trippier, Schar, Botman e Burn; Bruno Guimarães, Joelinton e Longstaff; Almirón, Anthony Gordon e Isak. Técnico : Eddie Howe.

: Dúbravka; Trippier, Schar, Botman e Burn; Bruno Guimarães, Joelinton e Longstaff; Almirón, Anthony Gordon e Isak. : Eddie Howe. MANCHESTER CITY: Ederson; Walker, Aké, Akanji e Gvardiol; Rodri, Kovacic e Foden; Bernardo Silva, Grealish e Julián Álvarez. Técnico: Pep Guardiola.

ÚLTIMOS RESULTADOS DE NEWCASTLE E MANCHESTER CITY