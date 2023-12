Newcastle x Manchester United: onde assistir, horário e escalações das equipes

Newcastle e Manchester United se enfrentam neste sábado, às 17h (horário de Brasília), no St James’ Park, em partida válida pela 14ª rodada da Premier League (Campeonato Inglês). Colados na tabela de classificação, ambas as equipes necessitam de uma vitória para se aproximar do G-4 e se manter firme na briga por uma vaga na Champions League.

Time dos brasileiros Bruno Guimarães e Joelinton, o Newcastle está na sétima posição, com 23 pontos. O Manchester United está em sexto, com 24, a quatro do Aston Villa, equipe que abre o G-4. O Arsenal lidera a competição, com 30.

Newcastle x Manchester United. Foto: Arte/Estadão

NEWCASTLE X MANCHESTER UNITED: SAIBA TUDO SOBRE O JOGO DO CAMPEONATO INGLÊS

LOCAL : Newcastle, Inglaterra.

: Newcastle, Inglaterra. ESTÁDIO : St James’ Park.

: St James’ Park. DATA : 02/12/2023 (sábado).

: 02/12/2023 (sábado). HORÁRIO: 17h (horário de Brasília).

ONDE ASSISTIR NEWCASTLE X MANCHESTER UNITED AO VIVO

TNT (TV fechada).

HBO Max (streaming).

ESCALAÇÕES DE NEWCASTLE X MANCHESTER UNITED

NEWCASTLE : Pope; Trippier, Lascelles, Schar e Livramento; Bruno Guimarães, Joelinton e Miley, Gordon, Almirón e Isak. Técnico : Eddie Howie.

: Pope; Trippier, Lascelles, Schar e Livramento; Bruno Guimarães, Joelinton e Miley, Gordon, Almirón e Isak. : Eddie Howie. MANCHESTER UNITED: Onana; Wan-Bissaka, Lindelof, Maguire e Shaw; Bruno Fernandes, McTominay, Amrabat, Rashford e Garnacho; Hojlund. Técnico: Erik Ten Hag.

ÚLTIMOS RESULTADOS DE NEWCASTLE X MANCHESTER UNITED