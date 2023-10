Newcastle x PSG: onde assistir, horário e escalação das equipes

A segunda rodada do “grupo da morte” da Champions League vai começar! Nesta quarta-feira, 4, Newcastle e PSG se enfrentam, às 16h, na Inglaterra. Depois de um empate na primeira rodada, o time inglês tenta mostrar sua força em casa para surpreender o campeão francês.

Com um começo de temporada regular, com cinco vitórias, três derrotas e um empate, o Newcastle tenta sua primeira vitória na competição continental. Para a partida, Eddie Howe não terá Joe Willock; Sven Botman e Callum Wilson, que estão machucados, e Joelinton é dúvida por causa de um desconforto muscular.

Diferente do que aconteceu nas últimas temporadas, o PSG tem um início de Campeonato Francês regular, com três vitórias, três empates e uma derrota. Na abertura da fase de grupos da Champions League, o time francês venceu o Borussia Dortmund, em casa, por 2 a 0. Para o jogo desta quarta-feira, Luis Enrique tem algumas dúvidas e confia em Marquinhos, na defesa, e Mbappé,, no ataque, para vencer a segunda.

Newcastle x PSG - Champions League Foto: Arte/Estadão

NEWCASTLE X PSG: QUANDO É, HORÁRIO E LOCAL

DATA: 04/10 (quarta-feira).

HORÁRIO 16H

LOCAL: St. James’ Park, em Newcastle

ONDE ASSISTIR NEWCASTLE X PSG AO VIVO

HBO Max

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS DE NEWCASTLE E PSG

NEWCASTLE : Nick Pope; Kieran Trippier, Fabian Schar, Lascelles, Burn; Longstaff, Tonali, Bruno Guimarães; Miguel Almirón, Alexander Isak, Anthony Gordon. Técnico : Eddie Howe.

: Nick Pope; Kieran Trippier, Fabian Schar, Lascelles, Burn; Longstaff, Tonali, Bruno Guimarães; Miguel Almirón, Alexander Isak, Anthony Gordon. : Eddie Howe. PSG: Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Skriniar, Hernandez; Vitinha, Ugarte, Zaire-Emery; Dembele, Kolo Muani e Mbappe. Técnico: Luís Enrique.

ÚLTIMOS RESULTADOS DE NEWCASTLE E PSG