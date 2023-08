Newell’s Old Boys x Corinthians: onde assistir, horário e escalação das equipes

O Corinthians mede forças nesta terça-feira, às 21h30, com o Newell’s Old Boys pelo duelo de volta das oitavas de final da Copa Sul-Americana. A partida será disputada no Estádio Marcelo Bielsa, El Coloso del Parque, em Rosário, na Argentina.

No jogo de ida, o Corinthians saiu vencedor pelo placar de 2 a 1. Um empate garante o time brasileiro nas quartas de final. Os argentinos precisam ganhar por um gol de diferença para levar o jogo para os pênaltis. Se vencerem por dois gols de diferença ou mais, ficam com a vaga diretamente.

NEWELL’S OLD BOYS x CORINTHIANS

DATA : 08/08/23 (terça-feira).

: 08/08/23 (terça-feira). HORÁRIO : 21h30.

: 21h30. LOCAL: Estádio Marcelo Bielsa, em Rosário (ARG).

Newell's Old Boys e Corinthians se enfrentam nesta terça-feira em Rosário. Foto: Arte/ Estadão

ONDE ASSISTIR

SBT

ESPN

Star+

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS

NEWELL’S OLD BOYS : Hoyos; Mosquera, Velázquez, Ortiz, Mansilla (Glavinovich) e Martino; Iván Gómez, Portillo e Sforza; Cristian Ferreira (Sordo) e Recalde. Técnico : Gabriel Heinze.

: Hoyos; Mosquera, Velázquez, Ortiz, Mansilla (Glavinovich) e Martino; Iván Gómez, Portillo e Sforza; Cristian Ferreira (Sordo) e Recalde. : Gabriel Heinze. CORINTHIANS: Cássio; Bruno Méndez, Gil, Murillo e Matheus Bidu; Maycon, Fausto Vera (Ruan Oliveira) e Matheus Araújo; Adson, Guilherme Biro (Wesley) e Yuri Alberto. Técnico: Vanderlei Luxemburgo.

ÚLTIMOS RESULTADOS