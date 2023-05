Newell’s Old Boys x Santos: onde assistir, horário e escalação das equipes

Newell’s Old Boys e Santos se enfrentam hoje, dia 02, às 21h (horário de Brasília), em jogo válido pela terceira rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana. O confronto, válido pelo Grupo E, acontece no Estádio Marcelo Bielsa, em Rosário, na Argentina

Com 100% de aproveitamento na Copa Sul-Americana, o Newell’s Old Boys entra em campo nesta terça-feira buscando encaminhar a vaga para a fase mata-mata. Até o momento, o time de Heinze marcou quatro gols e não sofreu nenhum na competição continental.

O Santos chega para a partida precisando dar uma resposta para o torcedor na Copa Sul-Americana. Depois de vencer com gol na última bola do jogo na estreia, o time de Odair Helmann empatou em casa com o Audax Italiano na Vila Belmiro e se for derrotado nesta terça-feira poderá se complicar na competição.

Raul Barreta/ Santos FC Foto: Raul Barreta/ Santos FC

LOCAL, DATA E HORÁRIO

LOCAL : Argentina

: Argentina ESTÁDIO : Estádio Marcelo Bielsa

: Estádio Marcelo Bielsa DATA : 2 de Abril de 2023.

: 2 de Abril de 2023. HORÁRIO: 21h (de Brasília).

ONDE ASSISTIR

SBT (TV Aberta).

ESPN (TV Fechada).

Star+ (Streaming).

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS

NEWELL’S OLD BOYS : Hoyos; Mendez, Velazquez, Ditta e Pitton; Sforza, Gomez e Ferreira; Sordo, Reasco e Recalde. Técnico : Gabriel Heinze.

: Hoyos; Mendez, Velazquez, Ditta e Pitton; Sforza, Gomez e Ferreira; Sordo, Reasco e Recalde. : Gabriel Heinze. SANTOS: João Paulo; Nathan, Messias, Eduardo Bauermann e Lucas Pires; Rodrigo Fernández, Dodi e Lucas Lima; Daniel Ruiz (Ângelo), Mendoza e Marcos Leonardo. Técnico: Odair Hellmann.

ARBITRAGEM

Árbitro: Alex Herrera (VEN)

Assistente 1: Lubin Torrealba (VEN)

Assistente 2: Alberto Ponte (VEN)

Árbitro de vídeo (VAR): Juan Soto (VEN)

ÚLTIMOS RESULTADOS