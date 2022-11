Newsletter Craques da Copa terá Rivaldo, Rizek, Mauro Beting e mais; veja como se inscrever

Publicidade

O Estadão já está em clima de Copa do Mundo. A partir desta quarta-feira, oferecemos a todos vocês a primeira edição de uma newsletter especial sobre a competição no Catar. Todos os dias, um time de colunistas convidados especialmente para o evento vai escrever textos inéditos com informações e muita opinião sobre as coisas do Mundial, de Messi ao desempenho de Neymar, da organização da Fifa ao momento da seleção de Tite. O tema é livre e você terá esse conteúdo em primeira mão.

Eles são os nossos Craques da Copa, profissionais de outros segmentos, alguns jornalistas renomados, gente da música, todos com um mesmo objetivo: acompanhar a competição de perto, sempre de olho na seleção brasileira, mas não somente nela. Nomes como André Rizek, do SporTV, Nasi, do grupo Ira, Rivaldo, campeão mundial com o Brasil em 2002, Carlos Alberto Parreira, treinador do tetra nos Estados Unidos, em 1994, André Henning, Benjamin Back, Mauro Beting, Arnaldo Ribeiro e muito mais...

Nossos parceiros da newsletter receberão essas colunas exclusivas antes de todos, antes mesmo de o texto ser divulgado na íntegra nas outras plataformas do Estadão. As colunas, claro, também estarão no online e no jornal, mas em timings diferentes. Nossa ideia foi inverter o caminho em relação às outras newsletters feitas pelo Estadão, de modo a ter sua distribuição primeiramente para os leitores da nossa base de Esportes.

Então, você já entendeu: para ter a opinião e a visão dos nossos craques em primeira mão, basta se inscrever na Newsletter Craques da Copa.

Vamos enviá-la todos os dias até a grande final no Catar, marcada para dia 18 de dezembro, quem sabe com a seleção de Tite e Neymar em campo nesse dia. Desde 2002, quando ganhou o penta, o Brasil não chega em uma decisão. Os “Craques da Copa” vão se revezar ao longo das semanas, de modo a poder escrever em mais de uma oportunidade até o fim do torneio, mas nunca seguidamente.

A newsletter chegará para você sempre às 19h. Nela, também vamos informar os resultados dos jogos do dia e também a agenda do dia seguinte. A ideia é deixá-lo informado da agenda da Copa e do que de mais importante aconteceu no dia de competição com um link para o nosso site da Copa.

