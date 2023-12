Neymar deve faturar R$ 15 milhões com seu cruzeiro temático; veja detalhes

Mesmo lesionado desde outubro, quando rompeu o ligamento cruzado anterior e do menisco e precisou passar por cirurgia, Neymar continua em evidência. Na próxima semana, entre 26 e 29 de dezembro, o jogador será anfitrião do “Ney em Alto Mar”, um cruzeiro temático com embarque e desembarque no porto de Santos, no litoral paulista, e previsão de um parada em Búzios, no Rio. O itinerário ainda não foi revelado.

Segundo a organização do evento, serão três dias e três noites com entretenimento “non stop”, cassinos, lojas especializadas, boliche, sala de jogos, cinema 4D, parque aquático, academia, spa, espetáculos de teatro e diversas opções gastronômicas a bordo.

O cruzeiro temático promovido pelo jogador do Al-Hilal e da seleção brasileira tem parceria com a empresa MSC Preziosa e vai receber 28 atrações, entre shows e apresentações de comediantes, como Thiago Ventura, Renato Albani, Victor Sarro e Thiago Ventura. Péricles e Belo são os cantores mais conhecidos que vão se apresentar no navio.

O pacote de menor valor prevê o pagamento de 12 parcelas de R$ 391,67 (R$ 4.700,04) por pessoa em uma cabine quádrupla interna e sem janela. Quem quiser a opção mais cara, para ficar em uma cabine dupla, externa e com varanda, terá de pagar 12 parcelas de R$ 575 (R$ 6.900). Em todos os casos, ainda há a obrigatoriedade do pagamento de R$ 860 referente à taxa portuária.

Presença de Neymar

O atleta ainda vai jogar duas partidas de pôquer no navio com pessoas que compraram essa experiência no leilão que o jogador promoveu em julho. Uma partida foi vendida por R$ 300 mil e a outra, por R$ 700 mil. No leilão, também foi arrematada por R$ 120 mil uma cabine para dois no espaço yatch clube do cruzeiro.

Neymar deve ter faturamento milionário com seu cruzeiro Foto: Reprodução/ Instagram @neyemaltomar

Faturamento milionário

A capacidade do navio é de 4.363 passageiros e a estimativa de especialistas de marketing é que a arrecadação da ação possa chegar a R$ 15 milhões. “É muito importante a forma com que os atletas em atividade se comunicam com seus fãs. Um ponto de atenção para os produtos a serem criados é entender como eles querem ser vistos e lembrados”, diz Renê Salviano, CEO da Heatmap e especialista em marketing esportivo.

Neymar teve um ano ruim em campo como atleta, com desempenho mediano e lesões graves. Fora dele, acumulou controvérsias. Mesmo chamando mais atenção nos jornais pela postura de subcelebridade que adotou fora dos gramados do que com a bola nos pés, sua marca ainda é forte, e a previsão é de que o evento do qual é anfitrião alcance faturamento milionário.

“Combinar turismo, diversão e entretenimento de qualidade costuma dar certo. Esse é mais um exemplo de como a marca ‘Neymar’ é potente e tem musculatura para desenvolver produtos e negócios em diversos segmentos”, afirma Armênio Neto, especialista em negócios do esporte e sócio-fundador da Let’s Goal. O executivo negociou vários contratos publicitários com o jogador ao longo dos últimos dez anos, fruto da parceria que teve com Neymar quando foi gerente de marketing do Santos entre 2010 e 2013.

“Jogadores como Neymar fogem também das quatro linhas. O alcance de todas as suas ações e ativações alcançam números impressionantes e devem ser bem explorados”, analisa Artur Mahmoud, diretor de negócios da agência End to End.